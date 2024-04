Programe-se: Confira agenda cultural de quarta, 24 de abril (24/04)

Foto: Luiz Alves/ Divulgação Planetário Rubens de Azevedo, no Centro Dragão do Mar de Arte Cultura, divulga programação especial de aniversário

O Planetário Rubens de Azevedo integra as comemorações de 25 anos do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, inaugurado em abril de 1999. Como parte das ações, será realizado o "Ciclo de Palestras do Planetário" com encontros com especialistas. Nesta quarta, 24, terá "Você Sabe Caçar Asteroides", com a embaixadora do Planetário Nicole Semião.

Quando: quarta-feira, 24, às 19 horas

quarta-feira, 24, às 19 horas Onde: Auditório do Centro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Auditório do Centro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito

Especial Braddock

Nesta quarta-feira, 24, a Sessão Megapix promove o Especial Braddock. Serão exibidos os três longas da franquia estrelada por Chuck Norris. O primeiro filme é "Braddock - O Super Comando", de 1984, no qual o coronel Braddock escapa da prisão do Vietnã e volta para salvar os companheiros de exército. Em sequência, será apresentado "Braddock 2 - O Início da Missão", de 1985. O título mostra a vida do protagonista antes de ser prisioneiro de guerra. Por fim, será exibido "Braddock 3 - O Resgate", de 1988.

Quando: quarta-feira, 24, a partir das 19h20min

quarta-feira, 24, a partir das 19h20min Onde assistir: Megapix





Curso

A Fundação Silvestre Gomes está com inscrições abertas para o curso Produção de Alegorias para Desfiles de Carnaval, promovido pela Escola de Carnaval do Ceará. A formação tem como objetivo o ensino e aprimoramento das técnicas para construção e produção de carros alegóricos para desfiles carnavalescos. As aulas começam no dia 6 de maio e são destinadas a profissionais que já atuam no mercado. O aluno terá contato com informações sobre a construção de carros alegóricos, assim como as ferramentas e técnicas necessárias para a produção.

Quando: até 30 de abril

até 30 de abril Inscrições e mais infos: bit.ly/3JyRR1W

bit.ly/3JyRR1W Instagram: @fundacaosilvestregomesoficial





Desfile

A programação do Ceará Está na Moda continua. Promovido pelo Sitema Fecomércio Ceará e pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), o evento recebe nesta quarta-feira, 24, um desfile de colaboração do estilista Ivanildo Nunes com os cinco finalistas do concurso Jovens Criadores Senac (Vitor Cássio Teixeira, Francisco Jailson Silva Nogueira, Daniel dos Santos, Filipe Alexandre Rodrigues e Gleice de Souza Braz). Eles apresentam 20 looks executados a partir

do upcycling.

Quando: quarta, 24, às 14 horas

quarta, 24, às 14 horas Onde: Centro de Eventos do Ceará (av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)

Centro de Eventos do Ceará (av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz) Gratuito

Mais infos: cearaestanamoda.com.br





Música

A turnê Baleia de Lupe chega a Fortaleza nesta quarta, 24. O show tem participação dos integrantes Vitor Brauer e Jonathan Tadeu, da banda Lupe de Lupe, e Felipe Pacheco Ventura e Gabriel Vaz, da extinta banda carioca Baleia. A apresentação inédita une dois dos grupos da cena underground brasileira.

Quando: quarta-feira, 24, às 19 horas

quarta-feira, 24, às 19 horas Onde: Bar Esconderijo (av. João Pessoa, 4558 - Damas)

Bar Esconderijo (av. João Pessoa, 4558 - Damas) Quanto: R$60

R$60 Ingressos no Sympla