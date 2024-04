Almério canta Cazuza em temporada na Caixa Cultural Fortaleza

Foto: Ana Stewart/Divulgação Artista pernambucano Almério chega em Fortaleza com o seu show "Tudo é Amor - Almério canta Cazuza"

Almério tem Cazuza como uma de suas referências de infância. A obra do poeta carioca acompanha o cantor pernambucano desde o início da adolescência. Essa admiração agora se converte em um espetáculo no qual Almério tem a possibilidade de repassar todo o sentimento que a música do “compositor exagerado” lhe transmitiu no decorrer da vida.

Chegando a Fortaleza para uma temporada de quatro dias, de quinta-feira, 25, a domingo, 28, o espetáculo "Tudo é Amor - Almério canta Cazuza" realiza temporada na Caixa Cultural Fortaleza, na Praia de Iracema.

"Sempre que vou para Fortaleza, vou armado de muita poesia. Cantar em Fortaleza é um açude das melhores possibilidades, das maiores alegrias, uma cidade efervescente", expressa o cantor sobre a gratidão de se apresentar na capital cearense.

O show é resultado do álbum "Tudo é Amor", lançado por Almério em 2021. Esta é a primeira vez que o artista pernambucano trará o espetáculo para a Cidade.

"É um show que eu tenho certeza que as pessoas vão vibrar muito e que tem muito a ver com a vibração que a gente encontra na cidade de Fortaleza, da arte que vibra em Fortaleza", se anima Almério.

Em seu álbum de 2021, Almério contou com a participação de grandes artistas. Participam do disco Ney Matogrosso (ex-parceiro musical e de vida de Cazuza) e a cantora Céu nas músicas "Brasil" e "Eu Queria Ter uma Bomba", respectivamente.

Sobre as viagens que tem feito pelos estados brasileiros levando este espetáculo, ele compartilha: "Tem sido muito maravilhoso viajar com esse show de Cazuza. Esse é um show muito potente, muito visceral e, ao mesmo tempo, atemporal, porque suas canções ainda fazem muito sentido hoje".

Seja pela beleza das letras, pela personalidade forte e marcante ou pelas críticas sociais, a poesia e obra de Cazuza se tornaram atemporais. Almério comenta sobre esse aspecto da obra do compositor carioca e ressalta se “entristecer”, já que muitos dos problemas sociais abordados em músicas compostas há mais de 30 anos permanecem vigentes até hoje.

"Eu penso que a obra de Cazuza sempre terá relevância. Eu não gostaria de dizer 'o quanto ela faz sentido hoje em dia', eu gostaria que a gente tivesse em outro país. A gente acabou de passar por uma necropolítica, no desgoverno passado, e isso nos atrasou muito. A gente voltou muitas casinhas atrás. Então, muitas canções do Cazuza são muito atuais ainda, o que me entristece muito", critica o artista pernambucano.

Almério explica que, apesar de ser um desafio interpretar as músicas de Cazuza, ele também procura imprimir sua personalidade nas performances. "É uma responsabilidade gigante. Eu tenho que estar muito próximo da energia de Cazuza e, ao mesmo tempo, distante, porque eu também quero dar minha identidade para o show e para as canções", explica.

Durante a entrevista ao Vida & Arte, o cantor compartilha que as canções de Cazuza o ajudaram a superar diversas dificuldades enfrentadas na adolescência, principalmente em relação à sexualidade.

"Lá atrás, quando eu era pré-adolescente, que comecei a ouvir Cazuza, as canções dele me enchiam de 'coragens', coragens no plural mesmo. Eu tinha que ter uma estratégia para sobreviver ao preconceito, aos bullyings da sociedade que queria me violentar e que me violentava", revela o artista.

Almério prossegue: "Hoje, cantando ele, eu quero ser essa mesma inspiração para as pessoas que me ouvem, eu quero que elas se sintam acolhidas pela minha arte, pela minha voz, e que elas se sintam inspiradas."

Após as apresentações dos dias 26 e 27, sexta e sábado respectivamente, o pernambucano fará um momento de conversa com o público, quando os espectadores presentes poderão fazer perguntas para o artista.

Acerca desse momento de troca com seu público, Almério expressa: "Essa conversa pós-show é sempre uma surpresa. Vão vir as perguntas do público e eu vou estar de coração aberto para a gente conversar, seja sobre esse show, sobre projetos futuros, sobre o que a galera quiser."

Entre risadas, o artista também compartilha que esse momento de perguntas e respostas muitas vezes segue "por outros caminhos". "Sai muita safadeza também, viu? Vou logo dizendo, toda vez que tem essas conversas sempre tem um teor sexual maravilhoso", conta com tom de humor.

Ao fim da entrevista, o artista explica que o ponto-chave que conecta sua personalidade com a do roqueiro carioca é a vontade de utilizar a arte como uma força transformadora.

"A gente faz da nossa poesia um agente de transformação, faz da nossa arte um agente de transformação. Ele me inspira muito nesse lugar. Assim como uma obra dele me inspirou e transformou minha vida, eu penso e quero passar isso adiante", finaliza.

Tudo é Amor - Almério canta Cazuza