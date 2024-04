Canoa Quebrada recebe 16º Canoa Blues com programação gratuita

Foto: Canoa Blues/Divulgação Guitarrista, cantor e compositor baiano Eric Assmar se apresenta no 16º Festival Canoa Blues

O último fim de semana de abril está repleto de atividades artísticas e culturais por todo o Ceará. No município de Aracati, a 148,3 km de Fortaleza, acontece a 16ª edição do Festival Canoa Blues.

Com o intuito de contribuir no desenvolvimento do empreendedorismo local, o evento leva programação musical gratuita para a rua Broadway, um dos principais pontos turísticos da cidade litorânea.

Na edição de 2024, a programação de sexta-feira, 26, do Canoa Blues tem shows das artistas cearenses Débora Marc, a partir das 22 horas, e de Nayra Costa, marcado para iniciar às 23 horas.

Já no sábado, 27, o evento terá apresentações dos guitarristas Anderson Camello, às 22 horas, e do baiano Eric Assmar, às 23 horas. Na mesma data, o grupo de reggae Trio Huana faz show no Espaço Cultural Café Habana, à meia-noite.

Programação 16º Festival Canoa Blues

Sexta-feira, 26

22 horas : Débora Marc



: Débora Marc 23 horas : Nayra Costa



: Nayra Costa Onde: rua Broadway, Praia de Canoa Quebrada - Aracati

Sábado, 27

22 horas : Anderson Camello



: Anderson Camello 23 horas : Eric Assmar



: Eric Assmar Onde: Broadway (rua Dragão do Mar - Canoa Quebrada, Aracati)

0 hora : Trio Huana



: Trio Huana Onde: Espaço Cultural Café Habana (rua Dragão do Mar - Canoa Quebrada, Aracati)

Festival Canoa Blues 2024

Quando : sexta-feira, 26, e sábado, 27



: sexta-feira, 26, e sábado, 27 Onde : Praia de Canoa Quebrada, Aracati



: Praia de Canoa Quebrada, Aracati Instagram: @canoablues



@canoablues Gratuito

