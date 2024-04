Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 25 de abril

A cumplicidade pode se fazer presente, o que gera apoio mútuo. Os encontros da Lua com Saturno, Marte e Netuno no circuito de relacionamentos tendem a sugerir um momento de compreensão das necessidades que permeiam suas parcerias, o que se complementa às suas.

Leão 23/07 a 22/08

A vivência familiar pode ficar acolhedora na convivência com as pessoas queridas e em meio a atividades introspectivas e na gestão do lar. Os momentos de introspecção tendem a se mostrar valiosos para fortalecer seu equilíbrio interior, pois a Lua se harmoniza com Saturno, Marte e Netuno.