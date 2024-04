Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

Foto: Divulgação Isaac Cândido faz show gratuito no CCBNB neste sábado, 27

Isaac Cândido



O cantor e compositor cearense Isaac Cândido se apresente neste sábado, 27, no Centro Cultural do Banco do Nordeste (CCBNB). O artista leva ao palco o show "Sobre as Asas", com músicas inéditas feitas durante a pandemia e clássicas interpretadas em versão intimista com voz e violões. O nome do espetáculo faz referência a uma das composições de Isaac com Marcus Dias, seu maior parceiro musical.

Quando: sábado, 27, às 19 horas

sábado, 27, às 19 horas Onde: CCBNB (rua Conde D'Eu, 560 - Centro)

CCBNB (rua Conde D'Eu, 560 - Centro) Gratuito

Ednardo

Um dos maiores nomes da música brasileira e cearense, o cantor e compositor Ednardo é homenageado neste sábado, 27, no restaurante Cantinho do Frango. O cantor Pedro Frota realiza show com as principais músicas da carreira de Ednardo. Ele é acompanhado por Lu D'Sosa (guitarra), Nélio Costa (baixo) e Nildo Bastos (bateria).

Quando: sábado, 27, às 19 horas

sábado, 27, às 19 horas Onde: Cantinho do Frango (rua Torres Câmara, 71 - Aldeota)

Cantinho do Frango (rua Torres Câmara, 71 - Aldeota) Quanto: R$20 (couvert)





Rock Humor

A atriz Gabi Roncatti e o cantor e compositor Landau realizam o projeto "Rock Humor" neste sábado, 27. O espetáculo gratuito é um stand-up que mescla humor e música para retratar o cotidiano de uma vida de casal. O evento junta o rock'n roll de Landau com o humor de Gabi, dialongado a vida a dois e falando sobre as situações mais trágicas e cômicas do casamento.

Quando: sábado, 27, às 21 horas

sábado, 27, às 21 horas Onde: Teatro Brasil Tropical (Av. da Abolição, 2323 - Meireles)

Teatro Brasil Tropical (Av. da Abolição, 2323 - Meireles) Gratuito; ingressos disponíveis no Sympla

Entrada para maiores de 16 anos

Massafeira

Como parte do aniversário de 25 anos do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, ocorre nesta sexta-feira, 26, o show "Mulheres Cantam a Massafeira". O espetáculo reúne Alice David, Claudine Albuquerque, Marta Aurélia e Mona Gadelha para apresentar releituras de parte do álbum "Massafeira", lançado em 1980. No repertório, 16 canções do disco concebido por Ednardo e Augusto Pontes.

Quando: sexta, 26, às 19h30min

sexta, 26, às 19h30min Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81)

Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81) Gratuito; ingressos disponíveis na bilheteria uma hora antes

Karla Karenina

A atriz, humorista e terapeuta cearense Karla Karenina lança no BNB Clube de Fortaleza nesta sexta-feira, 26, seu primeiro romance. Intitulado "Como Dantes", a obra funciona como uma "sessão de regressão de memória em que resgata pedaços de sua alma". O evento também celebra seus 40 anos de carreira com show - além do lançamento do romance. Karenina atuou em novelas como “Morde e Assopra” e “A Força do Querer” e participou de programas humorísticos do SBT e da TV Record.

Quando: sexta-feira, 26, às 18h30min



sexta-feira, 26, às 18h30min Onde: BNB Clube (av. Santos Dumont, 3646 - Aldeota)



BNB Clube (av. Santos Dumont, 3646 - Aldeota) Entrada gratuita; necessário confirmar presença via WhatsApp a partir do número (85) 4006.7242



Classificação livre

Verso e Viola

Como forma de celebrar a cantoria de repente e preservar essa tradição, ocorre nesta quinta-feira, 25, o evento "Quinta com Verso e Viola". Os poetas cantadores Raulino Silva e Felipe Pereira se apresentam na Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL Fortaleza) na 122ª edição do projeto, realizado pelo Clube da Viola.

Quando: quinta, 25, às 19h30min

quinta, 25, às 19h30min Onde: CDL Fortaleza (Rua 25 de Março, 882 - Centro)

CDL Fortaleza (Rua 25 de Março, 882 - Centro) Gratuito

Garota VIP

Neste sábado, 27, Fortaleza recebe mais uma edição do festival Garota VIP. Dividido em área front e área lounge, o evento conta com line-up formado por Mari e Rayane, Léo Santana, Luan Santana e Wesley Safadão. Os ingressos estão sendo vendidos no Racho do Poço e nas lojas Ponto da Moda.