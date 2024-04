Especialistas dão dicas de harmonização de vinhos em Fortaleza

Foto: Cecilia Cinde/ Divulgação Jantares e cursos sobre harmonização de vinhos ganha destaque em Fortaleza

Encontro entre amigos, jantares especiais e boas bebidas. Essas são algumas características para fazer uma boa harmonização com comida e vinhos, atividade que recebe o nome de enogastronomia. Uma soma perfeita para quem é fã de culinária e vinhos.

A harmonização de vinhos é uma arte que une sabores e sensações. Nessa experiência, existe a possibilidade de transformar uma reunião em um momento memorável, em que vinho e comida fazem uma dança de sabores no paladar, especialmente quando são preparados por um chef de cozinha e as bebidas escolhidas por um sommelier expert do assunto.

Até cursos já existem para quem gosta do assunto ou deseja conhecer mais sobre suas composições. Eles são ofertados na versão pocket, com aulas-jantares sobre introdução ao mundo do vinho e harmonização. Geralmente duram seis horas e podem ser divididos em três encontros.

Mas há uma diferença entre eles, é o que explica a sommelière Karime Loureiro. "Esses cursos podem ser dados para pequenos grupos que se reúnem em um buffet, casa de algumas pessoas, ou num restaurante mesmo. Os jantares harmonizados já são diferentes. No jantar harmonizado, o que prevalece é exatamente a parte de harmonização mesmo", conta Karime.

Os encontros duram por volta de duas horas e os vinhos são divididos geralmente em quatro categorias principais: brancos, tintos, espumantes e rosé e cada prato servido é estudado para que haja equilíbrio entre o que se bebe e o que se come.

Pensando nisso, o Vida&Arte separou dicas de cursos e profissionais que prestam esse serviço na Capital.

Embaixadora das Borbulhas

Conhecida como "Embaixadora das Borbulhas", a sommelière Karime Loureiro oferece cursos e jantares para quem deseja ingressar nesse mundo de apreciações de vinhos. Ela explica que fazer os cursos de harmonização é uma oportunidade para conhecer melhor sobre

esse universo de forma simples e interativa.

"O curso, principalmente esse de introdução ao mundo do vinho, dá uma base para que você faça os jantares harmonizados. E o bacana desse jantar é a oportunidade de degustar mais de um rótulo", expõe.

Seus cursos ou jantares harmonizados custam em média R$ 400 por pessoa e tudo já vem incluso no pacote, dos vinhos à comida. Ela explica que para montar uma noite dessas é necessário possuir bons insumos, um chef que dialogue com a proposta e os rótulos adequados.

Clube Degustar

A sommelière Marbênia Gonçalves, colunista do Comes&Bebes, é fundadora do Clube Degustar e durante seus serviços oferece um jantar harmonizado seguido de uma palestra interativa, onde sugere temas sobre vinícola, região, país produtor ou uva específica.

"Quando faço para as confrarias já anuncio o tema, os vinhos e o cardápio. Há jantares harmonizados com menu degustação de até oito passos. Mas geralmente os mais comuns são eventos (jantar ou almoço) de três a cinco passos", explica, acrescentando que sempre inicia o evento com um espumante de boas-vindas.

Durante os encontros são servidos pratos de entrada, seguido do prato principal, sobremesa e todos com a combinação de vinhos que harmonizam. O custo depende do tema e da quantidade de pratos do cardápio e varia entre R$190 a R$600 por pessoa.

"Já ouvi de muitos clientes que aprenderam mais em um jantar harmonizado do que em um curso de vinhos. Porque há uma experiência com interação entre teoria e prática, em uma linguagem simples e acessível com muito bom humor", revela a sommelière Marbênia Gonçalves.

Marco Ferrari Sommelier

O sommelier Marco Ferrari também oferece os serviços de jantares e cursos harmonizados em Fortaleza. A média de custo varia. Quando feito em restaurantes, o profissional contratado tem de calcular os custos de acordo com a demanda de cada pessoa que contrata os serviços, o que gira em torno de R$250 a R$350. Incluso a comida com vinho e os pratos de entrada, principal e sobremesa.

Para ele, o melhor local para as degustações de vinhos é em casa, em um ambiente tranquilo e confortável. "Dependendo do número de convidados, mas eu ainda defendo que seja nas residências", diz.

Josseph Pablo Sommelier

Josseph Pablo realiza inicialmente um briefing com o cliente para compreender o propósito do evento e identificar possíveis preferências de rótulos ou regiões, para assim conseguir orientar uma melhor seleção dos vinhos a serem degustados.

"Também consideramos os pratos que serão servidos, sugerindo vinhos que melhor harmonizam com eles. Levamos em conta o nível de familiaridade dos participantes com o vinho para garantir escolhas que proporcionem uma experiência enriquecedora para todos", revela o Sommelier e Juiz de Vinhos.