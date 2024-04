Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 26 de abril

Quem nasce sob esta influência, servirá a Deus devido a sua grande inteligência e consciência adquirida através de estudos (como autodidata) e leituras diversas. Sua sabedoria será utilizada por Deus para a unificação de todas as religiões do mundo, que será então chamada de Universalista. Será simpático aos problemas de todas as pessoas, conseguindo até mesmo resolvê-los usando sua prodigiosa intuição.

O SANTO São Rafael Arnaiz Barón

Filho de Rafael Arnaiz e de Mercedes Báron, primeiro de quatro filhos de uma família católica, artista, pintor, poeta e violinista. Cursou arquitetura e ganhou de seus pais a possibilidade de passar alguns dias em Ávila com os tios. Aos 19 anos, sem saber rezar, decidiu pela vida monástica. Era um jovem fumante e, ao ingressar na ordem trapista, em 1934, escreve à sua mãe sobre a saudade do vício do fumo e da dificuldade com os horários. Com determinação, venceu o vício e as provas. Após quatro meses, já diagnosticado com diabetes, precisou deixar o monastério trapista para cuidar da saúde. Ao retornar ao monastério, é readmitido como oblato e já não pode professar os votos religiosos. Entre idas, vindas e guerras, faleceu em 1938, aos 27 anos de idade.