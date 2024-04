Programe-se: Confira agenda cultural de exta, 26 de abril (26/04)

Foto: Edimar Soares (em 13/9/2013) Oswald Barroso foi ator, escritor, teatrólogo e pesquisador

O Theatro José de Alencar (TJA) apresenta nesta sexta-feira, 26, o "Sarau Ceará Mestiço". A iniciativa é uma homenagem ao escritor, jornalista e dramaturgo cearense Oswald Barroso (1947 - 2024). O evento, organizado pela poeta e produtora cultural Marta Pinheiro, irá reunir mais de 20 artistas, entre eloes Adriano Kanu, Apá Silvino, Carri Costa, Dalwton Moura, Rejane Reinaldo e Rosemberg Cariry.

Quando: sexta-feira, 26, das 19h às 21h30min

sexta-feira, 26, das 19h às 21h30min Onde: Praça Mestre Boca Rica, anexo do TJA (rua 24 de maio, 600 - Centro)

Praça Mestre Boca Rica, anexo do TJA (rua 24 de maio, 600 - Centro) Gratuito





Happy Hour

A novidade do mês de abril nos restaurantes Vignoli, do Grupo Vignoli, é o novo happy hour. Os clientes podem aproveitar chopps por R$ 5,90; além de uma seleção de cervejas e drinks com 40% de desconto; vinhos com 20% de desconto; e entradas com 25% de desconto. Nas filiais em Fortaleza, a disponibilidade está de segunda a quinta-feira, das 18h às 20 horas; e nas sextas e sábados, das 18h às 19h30min.

Na Cena

Nesta sexta-feira, 26, acontece o lançamento do single "Na Cena", da rapper Má Dame. Com produção musical do cantor e produtor Emiciomar, a música mergulha nas atmosferas do reggae e do hip hop para retratar o cenário artístico de Fortaleza. A artista lançou o primeiro EP, intitulado "No Fio da Navalha", em 2020.

Quando: sexta-feira, 26

sexta-feira, 26 Onde escutar: Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, Tidal





Fausto Nilo

Os cantores Freitas Filho e Marina Cavalcante apresentam o show "Freitas Filho e Marina Cavalcante Cantam Fausto Nilo" nesta sexta-feira, 26. O evento irá homenagear os 80 anos do compositor cearense Fausto Nilo, responsável por músicas como "Bloco do Prazer" e "Zanzibar". O momento acontece no Cantinho do Frango, localizado na Aldeota.

Quando: sexta-feira, 26, às 18h30min

sexta-feira, 26, às 18h30min Onde: Cantinho do Frango (rua Torres Câmara, 71 - Aldeota)

Cantinho do Frango (rua Torres Câmara, 71 - Aldeota) Quanto: R$ 20





Conexão EMO

Quem disse que o movimento emo acabou? A Vibe 085 realiza a primeira edição da festa "Conexão Emo", que promete trazer muita música e nostalgia para os presentes. O evento vai homenagear a banda My Chemical Romance e também terá canções de grupos como Paramores, Blink 182, Panic! At The Disco, Good Charlotte, Yellowcard, Dashboard Confessional, Anberlin, Fresno, Papa Roach, Evanescence, NX Zero e mais. Os presentes também poderão participar

de karaokê, pintura neon, fliperama, rodadas de shots e mais atividades.