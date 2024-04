Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 27 de abril

Áries 21/03 a 20/04 Seus ideais podem se elevar, mas é preciso evitar defendê-los como verdades absolutas, visto a tensão lunar com Saturno, Marte e Netuno. Procure ter empatia e se comunicar de forma gentil, a fim de favorecer relacionamentos harmoniosos, como destaca a harmonia lunar com Mercúrio e Vênus.

Touro 21/04 a 20/05 Devido à tensão lunar com Saturno, Marte e Netuno, é preciso filtrar seus contatos e manter a discrição sobre a vida íntima. A Lua segue harmonizada a Mercúrio e Vênus, podendo sugerir uma maior compreensão das necessidades emocionais e das dificuldades a serem encaradas para satisfazê-las.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Procure evitar idealizar o entorno e assumir as demandas dos outros, visto a tensão lunar com Saturno, Marte e Netuno. Sua postura pode se sensibilizar frente às necessidades das pessoas queridas, mostrando-se acessível e empática, devido a harmonia lunar com Mercúrio e Vênus.

Câncer 21/06 a 22/07 Busque não se deixar levar pela arbitrariedade e pelo perfeccionismo que afloram na tensão lunar com Saturno, Marte e Netuno. A harmonia lunar com Mercúrio e Vênus tende a lhe motivar a buscar uma atuação primorosa nos processos de gestão, com atenção aos detalhes e à organização.

Leão 23/07 a 22/08 É preciso controlar os gastos e evitar extravagâncias, conforme alerta a tensão lunar com Saturno, Marte e Netuno. Com a Lua harmonizada a Mercúrio e Vênus, a expressão criativa pode ganhar corpo, enquanto você aprimora seus conhecimentos e valoriza experiências que lhe enriqueçam culturalmente.

Virgem 23/08 a 22/09 Tente ser diplomática com o entorno, devido à tensão lunar com Saturno, Marte e Netuno. Sua conexão afetiva com o lar tende a se fortalecer frente à Lua harmonizada a Mercúrio e Vênus, o que ajuda a valorizar suas raízes e um pensamento direcionado a promover melhorias ambientais.

Libra 23/09 a 22/10 Diplomacia é essencial ao lidar com contrastes, como alerta a tensão lunar com Saturno, Marte e Netuno. Momento marcado pela harmonia lunar com Mercúrio e Vênus, o que lhe ajuda a se colocar no lugar das pessoas e conciliar os sentimentos que permeiam suas relações.

Escorpião 23/10 a 21/11 A atenção aos detalhes pode elevar a qualidade das ações. O perfeccionismo tende a gerar atritos interpessoais, dada a tensão lunar com Saturno, Marte e Netuno. A valorização de recursos na gestão do dia a dia marcam sua jornada frente à harmonia lunar com Mercúrio e Vênus.

Sagitário 22/11 a 21/12 É fundamental cultivar empatia, já que Saturno, Marte e Netuno tensionados à Lua podem sugerir conflitos que abalam a convivência romântica. Sua postura pode ficar carismática frente à harmonia lunar com Mercúrio e Vênus, favorecendo com interações aprazíveis no âmbito social.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Busque não ter pressa em resolver os desafios, buscando amadurecer com eles. A Lua harmonizada a Mercúrio e Vênus pode promover conexão com o universo íntimo, o que leva à melhor compreensão das necessidades emocionais e familiares.

Aquário 21/01 a 18/02 Convém evitar misturar negócios e amizades, visto que a tensão da Lua com Saturno, Marte e Netuno pode apontar prejuízos sociais e financeiros. Sua postura tende a ficar mais amigável ao intercambiar ideias frente à harmonia lunar com Mercúrio e Vênus, favorecendo uma interação mais prazerosa.