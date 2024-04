Luana do Crato comemora os 30 anos com exposição, peça e filme

Foto: Divulgação / Fram Paulo O filme "Ele é Ela Com muito Humor" será lançado no dia 28 no Cinemas Benfica em celebração as três décadas do carreira da personagem Luana do Crato

Em 2024, o ator Luciano Lopes completa 30 anos atuando na arte do riso. Para comemorar a data, o humorista natural da cidade de Crato, decidiu expandir seu trabalho dos palcos para o audiovisual. Neste domingo,28, será a estreia do documentário do artista, “Ele é Ela Com Muito Humor”, no Cinema Benfica.

A produção é uma parceria com a Usina Filmes e apresenta a trajetória da carreira da personagem Luana do Crato, criação do ator. Além do filme, as três décadas serão comemoradas com exposição do acervo pessoal que narra a história do humorista, disponível gratuitamente até dia 30 de abril no Shopping Benfica.

Em cada década comemorativa da carreira, Luciano produzia uma peça teatral para celebrar a data, mas neste ano decidiu buscar o audiovisual. Ele argumenta que a ideia de criar o documentário veio da necessidade de conservar a memória da arte do humor no Ceará.

“Pensei que a gente teria que contar esses 30 anos da Luana e deixar isso documentado, porque estamos perdendo os nossos humoristas. Então, até onde as nossas futuras gerações vão ouvir falar do humor? Porque a gente não tem nada documentado.” aponta o ator.

Segundo o Diretor Teatral formado pelo Instituto Dragão do Mar de Arte e Cultura, os registros das apresentações devem ser mantidos, pois atuam como um fator de consolidação da cultura do humor no Estado, especialmente para as crianças e adolescentes.

Por este motivo, o humorista também trabalha com projetos voltado ao público infanto-juvenil. Um desses trabalhos foi o livro de dramaturgia lançado em 2022, "Mariquinha Maricota", parceria com a editora Giostri de São Paulo.

Luciano Lopes inicia a sua carreira no teatro, mas após o apoio do amigo e humorista Paulo Diógenes, segue os caminhos do humor. Durante o processo de criação da personagem, ele decidiu a moldar para fugir de padrões já usados por colegas e usar este diferencial como um porta-voz para tratar de questões para além da comédia.

“Quando eu comecei a fazer a Luana, ela era um ponto fora da curva. Afinal, quando o Paulo me convidou para fazer a personagem, eu vinha do teatro e não queria criar uma personagem exagerada. Aí quando vim para Fortaleza, fui convidado para fazer o Beco do Riso, então decidi ressignificar a personagem e a humanizar.”

Esta maneira da representação da personagem também foi fortalecida a partir da visão que o ator pretende levar em suas obras. As formações enquanto pedagogo, jornalista e diretor teatral foram fatores que o artista destaca como responsáveis por lhe atribuir um olhar crítico acerca da arte.

“Eu acho que a gente, artista, tem que pautar e trazer o social para dentro do nosso trabalho. Quando a Minha carreira como humorista começou, e sempre pensei em juntar a linguagem do teatro com a linguagem do humor, para que o show não fosse mais tão agressivo. Comecei a levantar bandeiras dentro do meu show de humor porque a gente já faz isso no teatro, né?”, complementa o artista que em 1993 criou a personagem Luana do Crato.

O projeto “Ele é Ela Com Muito Humor” será divido em três formatos artísticos, no documentário, na exposição e na peça. Todas as modalidades de artes contemplam a história, carreira do ator como Luana do Crato.

“E esse recorte ele é feito a partir de depoimento das pessoas que trabalharam com a Luana e que me ajudaram, né? Então assim essas pessoas vão contando a história de quem é Luana do Crato para elas", comenta sobre o projeto do documentário.

A peça tinha previsão de lançamento para este mês semestre, mas por conta de um atraso, em decorrência do recente apoio de um edital cultural que irá financiar o espetáculo, a peça será estreada no próximo semestre. A expectativa do artista é atingir um novo público a partir da chegada do espetáculo em várias cidades.

Neste 30° aniversário de carreira com a personagem, Luciano acredita que tenha alcançado o seu principal objetivo com o humor para além do riso. “A minha preocupação sempre foi fazer com que as pessoas que assistem esse meu show, pudessem refletir sobre ele. Quero que o público ria, mas também eles fiquem com uma mensagem, né? E hoje eu consigo fazer isso!”

Para o início dos trabalhos do projeto audiovisual, o ator precisou custear os gastos da produção, apenas no desenvolvimento da obra que conseguiu apoio. Foi a parceria com um amigo, proprietário de uma produtora, que tem concretizado a realização do filme. Ele enfatiza a necessidade de existir a curiosidade dos artistas para entender as partes burocráticas da carreira e destaca importância do investimento.

“Eu não vou ficar ali na prateleira esperando algum diretor me chamar para fazer um produto audiovisual, sabe? Comecei o documentário com verba do meu bolso, investi e os patrocinadores vieram depois. Esse primeiro documentário também serve para que outras empresas vejam e possam patrocinar próximos trabalhos.” explica o humorista que pretende apostar em futuros produtos audiovisual para a carreira.

“A gente só tá conseguindo fazer essa adaptação para o cinema, porque eu encontrei um grande amigo de infância que tem uma produtora de cinema, a Usina Filmes. Fazer cinema é muito caro, como ele já tinha todo um material a gente tá gravando em 4K com uma trilha sonora original para futuramente levar para um streaming.” completa o autor.

Documentário

Quando: domingo, 28, às 20h30min

domingo, 28, às 20h30min Onde: Cinema do Shopping Benfica

