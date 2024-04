Programe-se: Confira agenda cultural de sábado, 27 de abril (27/04)

Foto: Fazemos! Conteúdo e Imagem/Divulgação O comediante pernambucano Ítalo Sena, também conhecido por fazer pegadinhas, se apresenta em Fortaleza neste fim de semana

O comediante pernambucano Ítalo Sena se apresenta em Fortaleza neste fim de semana no Theatro Via Sul (no sábado, 27) e no Teatro Brasil Tropical (no domingo, 28). O espetáculo inédito "Duas Conversas" mergulha em dois lados de sua vida e o texto é todo desenvolvido pelo humorista.

Quando: sábado, 27, às 18h e às 21 horas; domingo, 28, às 19 horas

Theatro Via Sul (Avenida Washington Soares, 4335 - Seis Bocas) e Teatro Brasil Tropical (Av. da Abolição, 2323 - Meireles) Quanto: a partir de R$ 45; vendas no site Uhuu e Sympla

La Quimera

O Cinema do Dragão exibe o filme "La Chimera". Para uma gangue de ladrões de antigos objetos funerários e maravilhas arqueológicas, a Quimera significa o desejo pelo dinheiro. Para Arthur, Quimera se parece com a mulher que perdeu. Para encontrá-la, ele desafia o invisível e procura um mitológico caminho para a vida após a morte.

Quando: sábado, 27, às 19h30min

Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia); vendas no site Ingresso.com e na bilheteria





Mestre Macaúba

O Theatro José de Alencar (TJA) promove neste sábado, 27, o evento "Mestre Macaúba e o Chorinho - Patrimônios do Ceará e do Brasil". A ação ocorre para celebrar o Dia Nacional do Choro. Macaúba do Bandolim é o anfitrião da tarde, que também conta com a presença de outros músicos da cena local, como Paulo Maurício (clarinete), Paulo de Tarso "Pardal" (cavaquinho), Lucas Everdosa (violão 7 cordas), Marinaldo do Bandolim (filho de Macaúba) e Diego Nascimento (pandeiro).

Quando: sábado, 27, às 15 horas

Anexo Cena do TJA (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Gratuito

Programação infantil

Neste fim de semana, o North Shopping Fortaleza promove programação infantil. Neste sábado, 27, a programação começa às 16 horas com oficina de bambolê para crianças aprimorarem as habilidades circenses. Em seguida, há show de contorcionismo e, para finalizar a noite, participação do mágico Ice Rick. Para participar da oficina é preciso se inscrever no aplicativo do shopping.