Review: Rise Of The Ronin, novo capítulo nos jogos sobre samurais

"Rise of the Ronin", o mais recente lançamento da Team Ninja, traz uma experiência expansiva e diferente dos títulos anteriores da desenvolvedora, desafiando as convenções dos RPGs de ação e mergulhando os jogadores em um Japão do século XIX, recriado de uma maneira muito interessante. Logo de cara, o jogo chama a atenção pela sua estética visual marcante. Embora não apresente gráficos equivalentes a outros títulos do Playstation 5, ele compensa com um estilo vibrante e uma apresentação artística impressionante.

A interação do personagem controlado pelo jogador com diversos elementos visuais, como templos desgastados e cidades portuárias em expansão, complementa a narrativa visual e mantém o jogador engajado, sem muitas distrações. Apesar disso, o jogo sofre ocasionalmente com quedas de taxa de quadros, especialmente em áreas densamente povoadas, o que vai acabar afetando a imersão de alguns.

No que diz respeito ao som, o jogo brilha com uma trilha sonora apropriada à época, que enriquece significativamente a atmosfera. Os efeitos sonoros são realistas e bem implementados. Desde o som metálico das espadas até as conversas nas ruas cheias, a qualidade é impressionante. No entanto, existe um problema com o sotaque e a escolha de palavras de alguns dubladores na versão em inglês do jogo. Tais aspectos sonoros são essenciais para a imersão, e infelizmente, algumas dessas escolhas na dublagem podem atrapalhar a experiência de quem optar por não utilizar o áudio original em japonês.

A jogabilidade de "Rise of the Ronin" introduz mecânicas de combate bacanas que misturam habilmente estratégia e ação direta. O sistema de combate é acessível, embora exija um certo domínio para aproveitar plenamente os vários estilos de combate, cada um com suas vantagens e desvantagens contra diferentes armas. A presença do grappling hook - um artefato de escalada rápida - adiciona uma camada extra de dinamismo, permitindo manobras ágeis tanto em combate quanto na exploração.

O enredo do jogo é uma de suas características mais fortes, trazendo uma história envolvente, repleta de decisões impactantes que afetam o desenvolvimento dos personagens e o desenrolar dos eventos. A narrativa aqui é comparável à de um épico histórico, com uma profundidade que lembra alguns bons momentos da famosa série "Assassin's Creed", mesmo que mantenha uma identidade própria única.

Em termos de duração, "Rise of the Ronin" não desaponta. As missões principais e as atividades secundárias oferecem dezenas de horas de jogo. A capacidade de revisitar decisões importantes através do mecanismo "Testament of the Soul" é um excelente recurso, permitindo aos jogadores explorar diferentes resultados sem a necessidade de reiniciar completamente o jogo.

Apesar de seus pontos fortes, "Rise of the Ronin" pode melhorar em aspectos como a organização dos menus e a estabilidade técnica em consoles. Esses elementos, embora menores, podem comprometer a experiência de jogadores menos pacientes.

"Rise of the Ronin" é uma adição valiosa ao gênero de RPG de ação, oferecendo uma combinação equilibrada de narrativa envolvente, jogabilidade desafiadora e gráficos marcantes. É uma jornada histórica que merece ser explorada, tanto por veteranos quanto por novatos no mundo dos jogos.

Davi Rocha é integrante do canal de Youtube Bacontástico