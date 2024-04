Confira programação cultural para o domingo, 28

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo FORTALEZA-CE, BRASIL, 21-02-2023: Seminario de diretores da SEDUC no Cineteatro São Luiz. (Foto: Yuri Allen / Especial para O POVO)

O Cineteatro São Luiz recebe o show "V Chora Iracema: A Roda Como Lugar de Encontro", com participação de Caetano Brasil. O clarinetista mineiro foi indicado ao Grammy Latino em 2020 e tem repertório que passei por diversos gêneros, desde a improvisação do jazz até a música brasileiro. Nesta apresentação, o artista reverencia o choro brasileiro em um diálogo entre a tradição e o contemporâneo. A ocupação dos assentos vai ser realizada por ordem de chegada.

Quando: domingo, 28, às 18 horas

Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Quanto: a partir de R$ 15

Ingressos no Sympla





Circo Mágico

Neste domingo, 28, o North Shopping realiza o Circo Mágico. O projeto promete programação infantil a partir das 15 horas, com pintura facial e apresentação de malabaristas. As ações finalizam com o humor de palhaços, que vão garantir gargalhadas para o público.

Quando: domingo, 28, a partir das 15 horas

Onde: Praça de Alimentação do North Shopping Kennedy (av. Bezerra de Menezes, 2450 - Pres. Kennedy)

Gratuito





Cinema

O Cinema do Dragão integra as comemorações dos 25 anos do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura com a mostra "Negras Lutas, Lutas Negras", em parceria com o Museu de Arte Contemporânea do Ceará e interlocução com o Museu do Ceará. Neste domingo, 28, estarão em cartaz filmes como "Manifesto Para Não Esquecer" (2023).

Quando: domingo, 28, às 16 horas

Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Gratuito





Inscrições

Estão abertas as inscrições para a 22ª edição da Mostra Brasileira de Teatro Transcendental, que terá programação em dez cidades do Ceará entre 29 de agosto e 1º de setembro. Grupos de teatro brasileiro podem inscrever espetáculos que "transmitam mensagens de paz, amor, fé, solidariedade, altruísmo e alegria ao público". A mostra já apresentou 117 espetáculos gratuitos.

Quando: inscrições até 10 de maio de 2024

Inscrições: teatrotranscendental.com





Concerto

A Orquestra Eleazar de Carvalho apresenta o concerto "Belchior Vive!" no Theatro José de Alencar (TJA). O evento faz parte da série "Terra da Luz e Seus Compositores", na qual os artistas trazem compositores renomados ao palco. Nesta edição, o público poderá conhecer a versão instrumental de sucessos do cantor Belchior (1946 - 2017).

Quando: domingo, 28, às 17 horas

Onde: TJA (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Quanto: a partir de R$ 15

Ingressos no Sympla