Confira a agenda cultural desta segunda-feira, 29

Foto: Micaela Menezes/Divulgação

Em alusão ao Dia Internacional da Dança, celebrado nesta segunda-feira, 29, é realizada a mostra Mova-se, que apresenta o andamento dos trabalhos produzidos pelos alunos do Curso Técnico em Dança (CTD), vinculado à Escola Porto Iracema das Artes. Os integrantes apresentam suas propiostas em uma montagem coletiva que tem direção do dramaturgo Alexandre Américo e do artista Pedro Vitor.

Quando: segunda-feira, 29, às 18h30min

Onde: Teatro B de Paiva - Hub Porto Dragão (rua Boris, 90 - Centro)

Gratuito e aberto ao público





No radar

A cantora Joelma vem a Fortaleza para show no dia 17 de agosto. Considerada a Rainha do Calypso, a artista se apresenta no Iguatemi Hall. Fundadora e ex-vocalista da banda Calypso, a intérprete se consagrou nacionalmente com canções como "A lua me traiu", "Pra me conquistar", "Lágrimas de sangue" e "Passe de mágica". Mais recentemente, a paraense fez sucesso com a música "Voando pro Pará", canção de 2016 que viralizou nas redes sociais a partir do TikTok.

Quando: sábado, 17 de agosto

Onde: Iguatemi Hall (avenida Washington Soares, 85, no bairro Edson Queiroz)

Quanto: a partir de R$ 120; vendas já disponíveis pelo site Bilheteria Virtual





Rivais

Segue em cartaz nos cinemas de Fortaleza o filme "Rivais", estrelado por Zendaya. Tashi Duncan é uma atleta prodígio do tênis que se tornou treinadora. Casada com um campeão que tem acumulado apenas derrotas nos últimos jogos, sua estratégia para a redenção do marido tem um rumo surpreendente quando ele deve enfrentar Patrick nas quadras, melhor amigo de seu marido e ex-namorado de Tashi. As tensões aumentam, Tashi deve se perguntar qual será o custo dessa vitória.

Quando e onde: Ingresso.com





Citadel

Está disponível na plataforma de streaming Amazon Prime Video a série "Citadel". Na obra, a agência de espionagem Citadel caiu e a memória de seus agentes foi apagada. Agora, o sindicato do crime Manticore está preenchendo o vácuo de poder. Seguindo caminhos separados, dois agentes construíram novos rumos nos últimos anos. Tudo muda na vida da dupla quando um membro veterano da Citadel busca desesperadamente a ajuda dos antigos colegas para impedir os planos perversos da Mantícora.

Onde: Prime Video





DZI Croquettes

O Canal Brasil exibe nesta segunda-feira, 29, o filme "DZI Croquettes". A obra é protagonizada por Marília Pêra e Paula Betty. A obra apresenta a história dos Dzi Croquettes, um grupo de teatro que usava a irreverência para criticar a ditadura. O grupo foi um sucesso em 1972, com homens usando roupas ditas femininas, mas foi banido pelo Serviço Nacional de Teatro.

Quando: segunda-feira, 29, às 20h55min

Onde: Canal Brasil