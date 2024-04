O SANTO Santa Catarina de Sena

Nasceu em Siena, Itália, em 25 de março de 1347, filha de um tintureiro. Aos 7 anos, consagrou a Deus a sua virgindade e tinha visões durante as orações. Por volta dos 15 anos, São Domingos apareceu-lhe em sonho, resultando na sua entrada para a Ordem Terceira Dominicana. Ela intensificou as orações, jejuns e mortificações corporais. Por ser de uma família simples, Catarina aprendeu a ler e escrever já adulta, ainda assim com dificuldades. Seus ensinamentos são encontrados na obra "O diálogo" e mais de 380 cartas destinadas a anônimos, reis e papas. Graças às cartas, ela conseguiu que o papa Urbano VI assumisse o governo da igreja e regressasse a Roma. Quando a Peste Negra assolou a Europa, Catarina saiu da clausura e se dedicou a cuidar dos doentes. Morreu em 29 de abril de 1380.