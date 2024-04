Cinema de arte exibe o drama franco-canadense 'A natureza do amor´

Foto: Divulgação/ Imovision Filme "A Natureza do Amor" está em exibição no CineArte

Um romance que mostra as diferenças de quem vive em posições sociais distintas. Esse é o foco de “A Natureza do Amor”, filme franco-canadense que põe em xeque a problemática da diferença de classes dentro de um relacionamento.



“Sofia é uma mulher de uma família rica que cede aos impulsos românticos quando conhece Sylvain, um homem simples que vem de uma família de trabalhadores manuais. A oposição de suas vidas acaba causando grandes obstáculos no relacionamento”, essa é a sinopse divulgada do longa, que ganhou o prêmio César Awards, na categoria de melhor filme estrangeiro.

O longa é protagonizado por Magalie Lépine Blondeau, Pierre-Yves Cardinal, com direção de Monia Chokri e está em exibição no novo CineArt, projeto que faz parte do Shopping Del Paseo. Que tem como principal conceito atingir um público que entenda de cinema, para além dos filmes da indústria que ficam em exibição nas grades tradicionais.

A programação é voltada para evidenciar filmes independentes, em língua estrangeira, valorizando a opinião dos críticos, que possuem conteúdo não convencional, muitas vezes experimental e artístico.

Os filmes “Instinto materno”, “Tudo ou nada”, “Uma vida- A história de Nicholas Winton”, “Ervas secas”, “20 dias em Mariupol”, e as “As quatro filhas de Olfa” já fizeram parte da grade de exibições do espaço.

“Desde a reabertura do projeto, temos o critério de escolher filmes que não são direcionados ao grande público, e optamos por títulos em língua estrangeira, como por exemplo, o francês. Além disso, teremos títulos independentes, com mais suspense, drama e histórias biográficas, sempre observando os comentários dos críticos de cinema, da discussão da obra por colunistas de artes e comentaristas”, revelou Leandro Steffens, gerente de programação do grupo Cine Cinemas.

O CineArt funciona toda semana e a cada quinta-feira, possui uma atualização de títulos novos que instigam reflexões sobre cinema e questões abordadas por ele. Com temas que envolvam filosofia, comunicação, política e artes.

Com esse novo espaço ressurge a ideia de Fortaleza possuir um novo ambiente que evidencie obras que valorizem a arte. Atualmente existem na cidade o Cineteatro São Luiz e o Cinema do Dragão do Mar.

“Desde o princípio, buscamos colocar programações de arte e cultura em nosso planejamento de eventos, pois é algo que nosso público pede e aprecia.

Estamos em uma localização muito privilegiada em Fortaleza. O CineArte está proporcionando um novo ponto de encontro para os cinéfilos, em um local seguro, bem localizado e com uma estrutura incrível. Hoje em dia essas são características que contam muito na hora dos clientes escolherem um local. Assim, contribuímos para a disseminação da cultura do cine de arte na cidade”, conta o gerente de programação do cinema.

E para ele, a cultura e em especial do cinema contribui para as discussões atuais do Brasil.

“O cinema reflete questões atuais importantes, muitas vezes nos remetendo a um senso de realismo social, através dos pensamentos, sonhos ou motivações dos personagens, contribuindo para reflexão, por intermédio dos recursos audiovisuais e de narrativas que prendem a atenção das pessoas. É o cinema como registro, mesmo que ficcional, do contexto em que vivemos”, expõe Leandro Steffens.

CineArt