Escritora Amara Moira aborda literatura e transexualidade no BNB

Foto: Cintia Antunes / Divulgação A escritora e professora Amara Moira vem ao Ceará trazendo ações que abordam a literatura brasileira, feita por pessoas transexuais

Referência na literatura voltada a temáticas dos públicos LGBTQIAP , a escritora paulista Amara Moira chega ao Centro Cultural Banco do Nordeste Fortaleza (CCBNB), nesta terça-feira, 30. Na ocasião, a escritora, professora e doutora em teoria e crítica literária apresenta a oficina "Textos Impossíveis" e a palestra "A Literatura se faz Trans".

Amara chega ao Ceará encerrando a programação do "Abril para Leitura 2024", promovido pelo CCBNB em homenagem à diversidade literária cearense. A programação, no dia 30, se iniciará às 14 horas com a oficina, seguindo às 19 horas com a palestra realizada pela escritora paulista.

O trabalho de Amara no universo literário se expandiu nacionalmente a partir do seu livro "E Se Eu Fosse Puta", lançado em 2016. Na obra, retrata as vivências de uma travesti garota de programa, na cidade de São Paulo. Para ela, a escrita desde sempre foi um lugar de autodescobrimento.

"A escrita é o meu refúgio, o lugar onde consigo inventar um mundo diferente, com outras regras, minhas regras. Um lugar de experimentar outras formas de existir também e, portanto, um lugar de autodescoberta" afirma a autora.

Durante a oficina "Textos Impossíveis", Amara irá explorar, segundo ela, "tanto autores consagrados, como Dalton Trevisan e Hilda Hilst, como em figuras que foram descartadas pela crítica e só agora começam a ser recuperadas, como Cassandra Rios".

A autora explica que a oficina abordará "temáticas não convencionais", que nem sempre são bem aceitas na literatura. "O 'impossível', nesse sentido, tem a ver com algo que subverte as expectativas de tal forma que passa a ser intolerável, insuportável, ilegível."

Seguindo a programação, durante a palestra "A literatura se faz trans", Amara abordará a própria história, além de passear por assuntos que englobam o "Pajubá", vocabulário criado pela comunidade LGBTQIAP .

"A experiência de ser travesti e a vivência da prostituição de rua são dois elementos centrais da minha escrita. Sempre quis ser escritora, mas é curioso que só com a minha transição eu tenha conseguido publicar a minha primeira obra. É quase como se, antes, eu estivesse apenas aprendendo a escrever, mas só depois da transição eu tivesse entendido o que fazer com a palavra", expressa.

Atualmente Amara Moira, é colunista da Mídia Ninja e do BuzzFeed e professora de literatura no curso online Descomplica. Além disso, é coordenadora de exposições e programação cultural no Museu da Diversidade Sexual, em São Paulo. (Pedro Dias)

Oficina Textos Impossíveis, com Amara Moira

Quando: terça-feira, 30, às 14 horas

terça-feira, 30, às 14 horas Onde: Sala Multiuso CCBNB (R. Conde d'Eu, 560 - Centro)

Sala Multiuso CCBNB (R. Conde d'Eu, 560 - Centro) Gratuito

Palestra "A Literatura se faz Trans", com Amara Moira

Quando: terça-feira, 30, às 19 horas

terça-feira, 30, às 19 horas Onde: Palco CCBNB(R. Conde d'Eu, 560 - Centro)

Palco CCBNB(R. Conde d'Eu, 560 - Centro) Gratuito

