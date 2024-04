Espetáculo aborda os processos das emoções para o público infantil

Foto: Divulgação/Henrique Kardozo Espetáculo "As mais belas coisas: mistérios de Fim-Fim"

Envolvendo dança e teatro, o espetáculo “As Mais Belas Coisas: mistérios de Fim-Fim” leva ao público infantil questões sobre emoções e diversidade, e como elas estão presentes no cotidiano. A peça estreia neste sábado, 4, de forma gratuita no Centro Cultural do Bom Jardim (CCBJ).

A peça conta a história do personagem Fim-Fim e como sua chegada muda o mundo de sua mãe, que precisa se ajustar com todas as emoções que o momento acompanha.

“Fim-Fim ainda um pequeno ovo a ser chocado, pode despertar fascínio, curiosidade e admiração de sua mãe, sentimentos tão conhecidos e humanos, mas a verdade é que a vida muda com sua presença”, explica Fátima Macedo, responsável e intérprete do espetáculo.

A montagem foi idealizada a partir de questionamentos sobre as emoções presentes no decorrer da vida, como medo e alegria. “Perguntas que constantemente fazia aos meus sobrinhos pequenos, e se transformaram em um desejo de colocá-las em movimento”, conta.

Mas as perguntas não estão restritas apenas ao público infantil. Fátima revela que, mesmo em sua vida adulta, ela se questiona sobre “a melhor forma de processar algumas sensações e como lidar com sentimentos mais difíceis”. “Ainda é um mistério, mas é uma boa busca”, declara.

LEIA TAMBÉM | Neta de João Gilberto lança álbum aos oito anos

Tendo suas inspirações no filme “Um Lindo Dia na Vizinhança” (2019) e no livro “As Mais Belas Coisas do Mundo”, de Valter Hugo Mãe — obras que abordam as emoções sentidas e vividas por crianças, o espetáculo de Fátima traz para cena os questionamentos para as crianças.



Além da sessão no CCBJ, a montagem também será apresentada no domingo, 5, no Hub Cultural Porto Dragão, a partir das 17 horas. Os ingressos são vendidos a partir de R$ 10 (meia).

"As mais belas coisas: mistérios de Fim-Fim"