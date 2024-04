Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 30 de abril

As conquistas podem lhe deixar empolgada, mas os problemas são dramatizados, por isso tente não deixar que a razão fique em segundo plano. A influência de Marte em seu signo tende a intensificar os processos emocionais. Suas experiências passam a ser vivenciadas com paixão.

Gêmeos 21/05 a 20/06

Busque valorizar os vínculos fraternos. As ações desenvolvidas na coletividade tendem a ganhar impulso com Marte na área de amizades, por isso é importante fortalecer as parcerias. Os ânimos podem esquentar em meio às dificuldades, demandando atenção com a agressividade e a competitividade.