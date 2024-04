Poesia e Cultura Nerd se misturam em 'Multiversos em Multiversos'

Foto: Sarah Halabi,/Divulgação HQ "Multiversos em Multiversos"

Poesia e quadrinhos se misturam em "Multiversos em Multiversos", nova obra de Rogério Gonçalves. Sob a alcunha de Afroluffy, que mescla a sua afrodescendência por meio do termo afro com o nome do protagonista de "One Piece" (1999 - ), o poeta usa os versos para falar sobre negritude e periferia fazendo analogias a super heróis, animes e outros elementos da Cultura Pop.

"Eu já tinha poemas no meu antigo livro que já flertavam com elementos da cultura nerd", conta Afroluffy. O poeta já havia lançado uma obra em 2019 intitulada de "Teoria Quebrada", a narrativa aborda as vivências periféricas do também dançarino fazendo analogias com prótons, elétrons e neutrons. "Nessa época eu fazia parte de um programa chamado Jovem Monitor Cultural, na Casa de Cultura do Itaim Paulista", relembra.

A partir de conversas com Rodrigo Ramos, amigo que organiza eventos voltados para a cultura geek com ele, "Multiversos em Multiversos" foi tomando forma. Com versos dele e dividindo as ilustrações da HQ com a quadrinista Sarah Halabi. Para o poeta, unir duas linguagens distintas foi um caminho natural. "O quadrinho por si só já é poético, não é?", salienta

Outro incentivo para a obra foram as vivências de Afroluffy em Slams, batalhas de poesias faladas. "Sou poeta formador no Slam Interescolar do Slam Guilhermina e eu vinha pensando numa forma de deixar livros mais atrativos para os alunos", explica.

Natural do Itaim Paulista, leste de São Paulo, a relação com o território também é um dos motores para os versos do artista. Rogério faz comparações entre a região e Gotham, cidade fictícia do universo do Batman.

"Tem um dos poemas que diz 'muitos são expostos ao corte da Coruja' que faz referência um dos vilões do Batman', porque é um lugar que tem bastante gente em situação de rua, então fiz essa alusão", explica o autor que percebe essa a relação de semelhança entre as duas cidades por meio da condição social das populações que as habitam.

Foto: Sarah Halabi,/Divulgação HQ "Multiversos em Multiversos"

O contato de Rogério com produtos da cultura pop aconteceu durante a infância nos anos 1990. Aos 6 anos, o multiartista foi diagnosticado com Leucemia, poucos anos depois, o rapaz sofreu uma queda em que machucou gravemente a cabeça. Os dois eventos o obrigaram a ficar de repouso em casa.

"Eu consumia tudo que tinha na TV, na época era a TV Manchete. Então, assisti muito 'Shurato', 'Sailor Moon', 'Cavaleiros do Zodíaco', e aí comecei essa relação. Passei a desenhar o que assistia e aí foi onde minha conexão com esse universo foi se tornando mais forte", rememora Gonçalves.

Um dos irmãos mais velhos de Afroluffy também o colocava em contato com o mundo nerd. "Meu irmão tinha o livro do 'Guia do Mochileiro das Galáxias', vários quadrinhos e eu pirava com tudo isso", descreve. Mesmo tendo crescido na década de 1990, o poeta reitera que os anos 1980 sempre o influenciaram mais.

No entanto, ser um nerd na periferia de São Paulo não era visto com bons olhos pelos "colegas de quebrada" de Rogério e assim como personagens da ficção, como Miles Morales, tinha dificuldades em socializar. "Os moleques pegavam as minhas cartas de 'Yu-Gi-Oh!' durante a partida. Minha mãe, tadinha, vivia indo na escola por causa disso", detalha.

Todas essas influências reverberam em Afroluffy até hoje não só nos poemas, mas também na dança. Ainda na adolescência, o artista teve contato com o break, que o auxiliou não só na sociabilidade mas também em relação aos problemas respiratórios que possuía.

Atualmente, Rogério faz parte de um coletivo de dança, o "Die Hard Crew". Além de realizar performances de dança, o grupo se veste de super-heróis e performa sob a alcunha de "Heróis Urbanos".

Acompanhe