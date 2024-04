Programe-se: Confira agenda cultural de terça, 30 de abril (30/04)

Foto: Helena Barreto/divulgação Filme "Meninas Não Choram" estreia na Neftlix

A série "Meninas Não Choram" estreia na Netflix nesta terça-feira, 30. O enredo gira em torno de Pipa, interpretada pela atriz Letícia Braga, uma adolescente que vê seus planos interrompidos após um diagnóstico de leucemia. Ela, então, passa o período de internação acompanhada pela amiga Beca (Duda Matte). Ao longo do tratamento, a positividade da jovem inspira os familiares e pessoas mais próximos. O elenco também conta com Fernanda Rodrigues, Emílio Orciollo Netto e Giuseppe Oristiano.

Onde assistir: Netflix

Alan Morais

O cantor, compositor e DJ Alan Morais apresenta o seu primeiro LP, intitulado "A Voz e o Verso - Alan Morais e Carlos Nóbrega". O artista irá performar as 12 faixas acompanhado pela banda "Os Doidos da Asa", formada por Vitoriano (baixo e teclado), Bruno Rafael (guitarra e baixo), Isis Jucá (flauta, backing vocal e percussão) e Rami Freitas (bateria), além da participação dos cantores Paulo Araújo e Andrea Bringel.

Quando: terça-feira, 30, a partir das 21 horas

terça-feira, 30, a partir das 21 horas Onde: Esquina Brasil (av. Antônio Sales, 3177 - Dionísio Torres)

Esquina Brasil (av. Antônio Sales, 3177 - Dionísio Torres) Quanto: couvert por R$ 20

Gabriel Aragão

Está disponível a versão deluxe do álbum "Rua Mundo Novo", do cantor e compositor cearense Gabriel Aragão. O trabalho faz uma releitura do disco homônimo, lançado em 2023, e traz o dobro das faixas disponíveis na obra original. Desta vez, Gabriel também inclui parceria com artistas como Teago Oliveira, Tagore, Wado, Roberta Campos e Mateo Piracés-Ugarte. O cantor também é autor do EP "ABRECAMINHOS", lançado em 2022.

Onde escutar: Spotify, Apple Music, iTunes Store, Amazon Music, Deezer, Tidal, Pandora e Boomplay

Lars Von Trier

O Telecine Cult apresenta um especial em homenagem ao aniversário do cineasta dinamarquês Lars Von Trier com exibição dos filmes "Ninfomaníaca - Volumes I e II" e "A Casa que Jack Construiu". O primeiro título conta com elenco formado por Charlotte Gainsbourg, Christian Slater, Connie Nielsen, Shia Labeouf, Sophie Kennedy Clark, Stacy Martin e Uma Thurman. Já o segundo, dirigido em conjunto com Matt Dillon, mostra os crimes do serial killer Jack. Ele passa a assassinar dezenas de pessoas ao longo de doze anos. Tempos depois, ele compartilha os casos mais marcantes com Virgílio (Bruno Ganz) numa jornada rumo ao inferno.

Quando: terça-feira, 30, às 00h10min

terça-feira, 30, às 00h10min Onde assistir: Telecine Cult

Exposição

O Centro Cultural Belchior segue com a exposição "Escola do Pirambu: Um Legado de Chico da Silva" até o dia 18 de maio. Com curadoria de Flávia Muluc e Jorge Silvestre, a mostra reúne 20 obras de nomes como Babá, Chica da Silva, Ivan e Garcia. Os quadros fazem parte do acervo pessoal do artista Hélio Rôla.

Quando: até 18 de maio; de terça-feira a sábado, das 14 horas às 21 horas

até 18 de maio; de terça-feira a sábado, das 14 horas às 21 horas Onde: Centro Cultural Belchior (rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)

Centro Cultural Belchior (rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema) Instagram: @centroculturalbelchior

@centroculturalbelchior Gratuito