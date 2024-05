Documentário da Netflix é acusado de manipular imagens com IA

Foto: Netflix/Divulgação Filme conta a história de Jennifer Pan, jovem condenada à prisão perpétua

"O Que Jennifer Fez?", documentário da Netflix que figura entre os mais vistos da plataforma, foi acusado de manipular imagens com inteligência artificial (IA) para efeitos de dramatização. A produção resgata a história de Jennifer Pan, canadense que arquitetou um plano para assassinar os pais em 2010.

As alegações vieram à tona em uma matéria do site Futurism, especializado em ciência e tecnologia. Em determinado momento do documentário, uma amiga de Jennifer da época da escola descreve a jovem como "alegre, confiante e muito genuína" - em cena, aparecem imagens de Pan feliz.

Em uma delas, ela faz careta para a câmera e faz o símbolo da paz com os dedos, que parecem ligeiramente deformados. Num exame minucioso, a mão esquerda da garota parece ter apenas dois dedos

De acordo com o site, também é possível notar detalhes faciais disformes, objetos transformados no fundo e um dente da frente longo demais em relação ao outro.

Não há nenhuma menção ao uso de inteligência artificial nos créditos do filme. Até o momento, a Netflix não se manifestou sobre as acusações.

Em entrevista ao jornal Toronto Star, o produtor do documentário, Jeremy Grimaldi, comentou vagamente as alegações. "Qualquer cineasta usa diferentes ferramentas, como o Photoshop, por exemplo, em filmes", disse ele. "As fotos de Jennifer são fotos reais dela. O fundo foi mexido para tornar anônimos outros personagens", completou.

"O Que Jennifer Fez?"