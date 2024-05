Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 1º de maio

Neste momento, busque aperfeiçoar suas estratégias. A passagem da Lua Minguante pela casa do trabalho pode favorecer revisões que lhe façam ajustar suas expectativas de realização profissional frente às dificuldades.

Tente refletir sobre como as dificuldades podem levar ao autoaprimoramento. Este momento pode favorecer uma redução no ritmo de vida para dar lugar ao recolhimento e ao autocuidado.

Procure valorizar os vínculos autênticos e confiáveis. A seletividade social pode se mostrar fundamental frente ao trânsito da Lua Minguante no setor íntimo, buscando preservar sua privacidade e transformar seu círculo de relacionamentos.

Leão 23/07 a 22/08

É fundamental fazer acordos ao compartilhar responsabilidades. As parcerias tendem a ficar em revisão com a Lua Minguante na área de relacionamentos, o que lhe ajuda a distinguir as cooperações legítimas das que sejam circunstâncias.