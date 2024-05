Confira a agenda cultural desta quinta-feira, 2 de maio (2/5)

Performar

Com curadoria de Waléria Américo, a exposição "Performar" segue disponível para visitação na Caixa Cultural Fortaleza. A mostra tem como tema as artes visuais dos anos 2000 e é realizada em parceria com o Sobrado Dr. José Lourenço.

Quando: terça a sábado, das 10h às 20 horas; domingos e feriados, das 10h às 19 horas

terça a sábado, das 10h às 20 horas; domingos e feriados, das 10h às 19 horas Onde: Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema) Gratuito





Última semana

A mostra coletiva “Patrimônios, Memórias, Artes e Ofícios“ chega à última semana de exibição. A exposição celebra os 20 anos de atuação da Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho na educação patrimonial. A mostra tem como recorte a produção autoral dos jovens artistas que participaram das formações nas áreas de Conservação e Restauração de Ofícios. Os trabalhos reunidos utilizaram técnicas tradicionais da gravatura, prataria artesanal e bordado.

Quando: quinta e sexta, das 9 às 18 horas (com acesso até as 17h30min); sábado e domingo, das 13h às 18 horas (acesso até as 17h30min); em cartaz até domingo, 5

quinta e sexta, das 9 às 18 horas (com acesso até as 17h30min); sábado e domingo, das 13h às 18 horas (acesso até as 17h30min); em cartaz até domingo, 5 Onde: sala 2 do Museu da Cultura Cearense, no Centro Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

sala 2 do Museu da Cultura Cearense, no Centro Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito



Férias Trocadas

Estreia nos cinemas de Fortaleza nesta quinta-feira, 2, a comédia "Férias Trocadas", com Edmilson Filho. Na obra, José Eduardo, o Zé, é dono de uma escolinha de futebol e ganha em uma rifa uma viagem com a mulher e a filha para Cartagena. José Eduardo, o Edu, é um empresário bem-sucedido que vai sair de férias com a esposa e o filho. Acontece que, por engano, Zé se hospeda no hotel de luxo de Edu, que, por sua vez, acaba na pousada simples de Zé. A troca leva a experiências que as duas famílias não estavam acostumadas.

Quando e onde: Ingresso.com

Garfield

Está em cartaz o filme "Garfield - Fora de Casa". O famoso gato de estimação que odeia segundas-feiras e ama lasanha vive uma aventura selvagem ao ar livre. Depois de reencontrar seu pai - que há muito tempo estava perdido -, ele e seu amigo Odie são forçados a sair de suas vidas perfeitamente mimadas para se juntarem a ele em um arriscado assalto. A trama também mostra as origens de Garfield, quando ainda era um filhote abandonado nas ruas. A vida do personagem mudou quando conheceu Jon, com quem dividiu um novo lar.

Quando e onde: Ingresso.com

Filomena

Idealizada pelo fotógrafo cearense Leo Silva, a exposição "É Sobre. Filomena" está disponível para visitação. A mostra ao ar livre reúne fotografias de tamanhos variados, tiradas ao longo de vários anos, que registram as distintas movimentações da comunidade de Santa Filomena, no bairro Jangurussu. A exposição apresenta memórias e narrativas dos moradores da comunidade a partir dos olhos do fotógrafo.

Onde: Rua Nunes Feijó, Santa Filomena, mural em frente ao Mercantil Super Du'lar (rua Nunes Feijó, 1454 - Jangurussu)

Samba da Vicença

O espetáculo Samba da Vicença é apresentado no Cineteatro São Luiz. Com direção geral de Cris Faustino, a apresentação conta a história de Vicença Soledade de Almeida, moradora do Bom Jardim. A obra mistura música, dança e teatro para abordar a realidade das mulheres negras e periféricas do Brasil. O elenco conta com mais de 15 artistas ao longo do espetáculo. Entre as cantoras, nomes como Nega Lu e Vládia Soledade.

Quando: quinta-feira, 2, e sexta-feira, 3, às 19 horas

quinta-feira, 2, e sexta-feira, 3, às 19 horas Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Gratuito