Festival de Teatro de Acopiara retoma programação após cinco anos

Foto: GSILVA/Divulgação Cia. Ortaet se apresenta no 27° Festival de Teatro de Acopiara

"Vitória" e "conquista". Dois sentimentos que podem ser descritos por todos aqueles que fazem parte do Festival de Teatro de Acopiara (Fetac) com o retorno do evento ao município. Marcada para acontecer entre os dias 4 e 11 de maio, a 27ª edição do festival teatral será realizada na região centro-sul do Ceará após cinco anos em pausa.

"Depois de meia década, a gente volta a ter o Festival e volta a dialogar com o movimento teatral do interior cearense em específico, que durante muito tempo ficou parado. O movimento teatral do Ceará num todo está comemorando a volta desse festival, que tem sido importante para a cena teatral do nosso estado", afirma Dário de Sousa, um dos realizadores do evento.

VEJA TAMBÉM | Confira programação cultural desta quinta-feira, 2

Com mais de 25 apresentações que vão ser realizadas em diversos locais da cidade de Acopiara, o 27º Fetac contará, além de peças teatrais, com shows musicais, números circenses e rodas de conversa.



Na programação gratuita, um dos destaques em 2024 é a presença de companhias teatrais de seis cidades diferentes do Ceará: Trupe Tagarela de Teatro, de Acopiara; Cia. Ortaet de Teatro, de Iguatu; Trupe Motim de Teatro, de Quixeré; Cia. Camarim de Teatro, de Maranguape; e o Grupo Garajal, de Maracanaú. Da Capital, os representantes são Evan Teixeira, Grupo Bricoleiros, Grupo Pavilhão da Magnólia e Coletivo Zanzulim.

"Mais de 90 trabalhos, entre grupos e companhias teatrais, se propuseram a se apresentar no palco do festival. Isso já fala muito que a cena teatral foi reaberta e agora, no início de maio, nós voltamos com todo vapor a ver uma amostra do melhor que tem hoje, eu diria, do teatro de Acopiara!", detalha Dário, que também é integrante da Companhia Cordel de Teatro.

Durante a semana do evento, cerca de 12 escolas de Acopiara e de distritos vizinhos vão receber apresentações dos coletivos, que levam números de palhaçaria, peças de teatro e brincadeiras para as crianças e os jovens da região. "A ideia de levar teatro às escolas, sobretudo ao Interior do município de Acopiara, é uma ideia que há algum tempo a gente já vem fazendo. É lá onde a gente investe nessa formação de platéia", explica Dário.





27° Festival de Teatro de Acopiara

Quando: de 4 a 11 de maio

de 4 a 11 de maio Onde: diversos locais em Acopiara

diversos locais em Acopiara Programação e mais informações: Instagram

Instagram Gratuito