Karaokê em Fortaleza: conheça locais para soltar a voz!

Foto: Tapis rouge / divulgação Karaokês agitam as noites de vários bairros em Fortaleza.

Desde o sertanejo da clássica "Evidências” até os repertórios mais alternativos, o karaokê reúne diversos públicos que curtem soltar a voz. A ideia do engenheiro elétrico japonês, Daisuke Inoue revolucionou o mercado do entretenimento interativo musical.

Em Fortaleza, a criação japonesa se mantém popular com espaços voltados a cantoria, a exemplo do bar karaokê Z.Y.B (no Instagram). Sediado na rua Maria Tomásia, 194, no bairro Aldeota, o local foi inaugurado em novembro de 2023.

A proposta do Z.Y.B surgiu a partir dos populares bares paulistas especializados em karaokê, ideia que mostrou resultado positivo segundo o proprietário do local, Edson Hailliving. “Tem sido uma super experiência, pois desde a inauguração as reservas aumentam a cada dia, sempre um público diferente com desejos distintos”, afirma o empresário.

De acordo com Edson, a casa pretende apresentar novas experiências ao público por meio de campeonatos para amadores e de desafio. O bar funciona de quarta a domingo, das 18 horas até às 2 horas, e conta com lounges que permitem o ajuste do espaço de acordo com as reservas.

O proprietário do espaço ressalta que, para além do bar e gastronomia, o público é a essência para Z.Y.B. “Nossa proposta é atrair cantores amadores, pessoas que nunca cantaram em público e que passam a cantar., pontua.

Budega do Raul

Localizada na Cidade Funcionários, a Budega do Raul disponibiliza karaokê nas quartas-feiras. A cantoria é comandada pela cantora Gabi Neves. As batalhas de karaokê possuem as notas "bitcraul", como são chamadas as notas da Budega, que podem valer entradas, cervejas ou shots - de acordo com a escolha do cliente.

Quando: toda quarta-feira, das 19h à 1h

toda quarta-feira, das 19h à 1h Onde: av. Desembargador Gonzaga, 511 - Cidade dos Funcionários





Tipo 1 Bar

O Tipo 1 Bar alegra as noites do bairro José Walter com muita música. Os momentos para soltar a voz acontecem às quintas-feiras e aos sábados. O local também recebe performances de bandas e cantores, reservando um espaço especial para o rock. Mais informações no Instagram.

Quando: quintas-feiras e sábados, das 19h às 23h30min

quintas-feiras e sábados, das 19h às 23h30min Onde: av. João de Araújo Lima, 761 - José Walter





Bar Rock 80

Toda quinta-feira, a partir das 18 horas, o Bar Rock 80 separa um espaço especial para os encontros com karaokê. A sede fica no bairro Parquelândia e também conta com apresentações de música ao vivo às sextas-feiras e aos sábados, a partir das 20 horas. O estabelecimento é temático e divulga a programação completa no perfil do Instagram.

Quando: toda quinta-feira, das 20h à 1h

toda quinta-feira, das 20h à 1h Onde: rua Raimundo Arruda, 54 - Parquelândia





Palittus Drinks

O restaurante Palittus Drinks realiza noites de muita cantoria nas quintas-feiras com karaokê. Já nas quartas, sextas e sábados, o espaço proporciona apresentações de bandas que trazem no repertório rock clássico e flashbacks. Aos domingos, a Palittus promove tardes de samba, do horário das 15 horas às 18 horas. Mais informações podem ser vistas no Instagram.

Quando: toda quinta-feira, das 20 horas à 1h

toda quinta-feira, das 20 horas à 1h Onde: rua 17, 5 - Industrial, Maracanaú





Friends Bar e Bistrô

Com sede no Cambeba, o Friends Bar e Bistrô oferece karaokê e uma variedade de drinks, entradas e pratos. O espaço conta com mesas na cobertura e na área externa para o momento de reunião com os amigos. É possível conferir as programações no perfil no Instagram.

Quando: terça-feira a domingo, a partir das 18 horas

terça-feira a domingo, a partir das 18 horas Onde: av. Viena Weyne, 540 - Cambeba, Fortaleza







Art Visual Bar

Desde 1999, o Art Visual Bar é referência de gastronomia e diversão no bairro Conjunto Ceará. O bar tem karaokê disponível nas quintas-feiras, das 19 horas à 1 hora. O estabelecimento apresenta também outras programações musicais voltadas aos repertórios de artistas nacionais. Para conferir mais sobre o local, acesse o Instagram (@artvisualbar).

Quando: toda quinta-feira, das 19h à 1h

toda quinta-feira, das 19h à 1h Onde: rua 541, 212 - Conjunto Ceará





Snake Bar

Localizado no bairro Benfica, o Snake Bar oferece karaokê ao público. O bar funciona de quinta a domingo. A programação dos dias de karaokê é divulgada com antecedência no perfil do Instagram.

Quando: quinta-feira, das 19h à 1 hora; sextas e sábados, das 19h às 3 horas; domingos, das 15h às 23 horas

quinta-feira, das 19h à 1 hora; sextas e sábados, das 19h às 3 horas; domingos, das 15h às 23 horas Onde: rua Carapinima, 1994 - Benfica





Sergio's Grill

A pizzaria e galeteria Sergio's Grill abre de quarta-feira a sábado, a partir das 18 horas. O local também oferece karaokê durante todos os dias de funcionamento. O espaço está localizado na rua José Vilar, no bairro Aldeota.

Quando: de segunda a domingo, das 18h à 00h

de segunda a domingo, das 18h à 00h Onde: rua José Vilar, 1667 - Aldeota





Chill out bar

O Chill Out Bar anima as noites do bairro Conjunto Ceará II com diversidade de canções. O bar de todas as tribos conta com karaokê às quintas-feiras. Nos outros dias de funcionamento, também recebe DJs e eventos. A programação do espaço está disponível no Instagram.

Quando: toda quinta-feira, a partir das 19 horas

toda quinta-feira, a partir das 19 horas Onde: av. G, 461 - Conj. Ceará II, Fortaleza