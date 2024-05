Marcelo Jeneci retorna a Fortaleza com show de Dia das Mães; veja entrevista

Foto: Lorena Dini / Divulgação Cantor e compositor Marcelo Jeneci realiza show em homenagem ao Dia das Mães

O compositor paulista Marcelo Jeneci vem a Fortaleza para uma apresentação gratuita em homenagem ao Dia das Mães. O show, sediado no RioMar Fortaleza, faz parte do anual "Jantar de Dias das Mães" realizado pelo shopping. O evento acontece nesta sexta-feira, 3, a partir das 19 horas, e traz um repertório especial idealizado para "transmitir gratidão, ternura e reverência às mães".

Em entrevista ao Vida&Arte, Jeneci fala sobre sua relação com o Ceará e compartilha a mensagem por trás do seu trabalho:

O POVO - Sua música tem como característica apresentar uma "leveza solar", como nas faixas "Felicidade" e "Pra Sonhar". Para onde está mirando sua visão artística/musical no momento?

Macelo Jeneci - Eu sinto que cada compositor que tem uma obra, no fundo, ele tá dizendo o mesmo recado do começo ao fim da vida. Esse é o meu recado, é para onde eu continuo olhando. Pautando a minha criação no que pode trazer algo de bom na vida do outro. Me identifico com essa proposta sonora porque eu sou assim, eu sou exatamente como minhas músicas são.

OP - O álbum "Guaia" (2019) aborda temáticas que trazem uma reflexão sobre o impacto climático e a conexão com a terra. Como está sua perspectiva de mundo acerca dessas questões, atualmente?

Marcelo - Marina Silva! Nossa ministra do meio ambiente e da mudança climática. Essa mulher é a voz da floresta, é a voz da terra, é a voz feminina do planeta, é a voz da cura. A minha perspectiva é sobre fazer o que dá para fazer e seguir quem tá dando as cartas. E é ela, quem tá dando as cartas.

OP - Seu último show em Fortaleza foi durante a turnê de seu último projeto de estúdio. Como é o sentimento de retornar ao Ceará?

Marcelo - Olha, eu vibro quando pinta um show em Fortaleza. Depois do que eu vivo em Fortaleza, dos encontros que eu tenho em Fortaleza, dessa troca de afeto, mesmo, eu vivo um banquete que a estrada da minha vida nômade nem sempre me oferece. Eu volto mais forte para São Paulo.

OP - Quais são suas impressões acerca do cenário atual da MPB? O que você tem a dizer sobre a música dos dias de hoje?

Marcelo - Olha a expressão, ela muda com o tempo e existe a indústria, existe o time da indústria, existe quem faz 'design de produto', quem faz 'entretenimento', existe quem faz algo para durar no tempo, existe quem faz para ser efêmero e aquilo se consumir, então a MPB ela é vasta, né? Ela tem essas diversas naturezas e intenções. Então eu acho que ela é a melhor música do mundo. Não tenho dúvida disso."

OP - No decorrer de sua trajetória musical, qual a sua música que mais lhe marcou até hoje e por quê?

Marcelo - 'Feito para Acabar'. Acabou de tocar né? Uma música de 7 minutos tocou no ‘Big Brother’ inteira. Eu achei o máximo. Foi uma das coisas mais épicas, porque ela é uma música que não é como ‘Felicidade’ e ‘Pra Sonhar’. A composição é dividida com Zé Miguel Wisnik e Paulo Neves, dois caras que são mestres. Fiz a melodia e refrão, eles fizeram as letras das estrofes.

É uma letra menos comum numa televisão aberta, no horário de mais audiência, do que a gente costuma ver. Então essa música atravessa fronteiras. Internacionalmente falando, quando não se entende a letra dela, ela também comunica pela estrutura melódica, pelo arranjo, pela medicina contida nos acordes.

Esse lugar da ‘medicina da alma’ contida no encadeamento dos acordes é o que eu nasci para fazer. Essa modulação dessa feitiçaria. Eu me identifico como um compositor que busca esses princípios ativos que são cada cor de cada acorde, na hora que você vai montar uma música.

E é isso que eu vou perseguir a minha vida toda. A gente nunca sabe quando uma música dessa vai vir, mas sempre me lembro daquela frase linda do grande Picasso 'se a inspiração chegar, ela vai me encontrar trabalhando'."

Marcelo Jeneci em Fortaleza

Quando: sexta-feira, 3 de maio, às 19 horas

Onde: Praça de Alimentação do shopping RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)