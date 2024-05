Ajuda a ganhar processos, protege contra as armas, dá a vitória; incita a viajar; aduz bom sucesso nas empresas e dá talento militar. O gênio contrário preside à guerra e causa todos os flagelos que dela provêm; incita os guerreiros à crueldade. Ficará célebre pelos feitos e glórias alcançadas por seu talento e coragem. Lutará para manter vivas as tradições e conservar as lembranças das coisas queridas.