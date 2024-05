O SANTO Santo Atanásio

Nasceu em Alexandria por volta de 295 em uma família cristã. A sua infância coincidiu com a perseguição de Diocleciano (303-313), e Atanásio pôde admirar a coragem dos mártires. Por um lado, a Igreja acabava de sair de um duro período de perseguições e ainda não encontrava uma correta relação com a autoridade imperial, visto que esta ainda influenciava as nomeações, as convocações dos concílios e sínodos e as formulações doutrinárias; por outro lado, surgiram incompreensões doutrinais que ameaçavam comprometer toda a experiência cristã, especialmente com o arianismo. Em 325, como diácono, participou do Concílio de Niceia como assistente do bispo Alexandre. Em 328, o bispo Alexandre morreu, e Atanásio tornou-se seu sucessor. Morreu em 2 de maio de 373.