Cachaça Viçosa Real recebe medalha internacional Duplo Ouro

Foto: Viçosa Real/Divulgação Sítio Olaria Viçosa Real

Localizada no Sítio Olaria, Viçosa-CE, a cachaça Viçosa Real venceu o prêmio Ouro Duplo, na categoria “Cachaça Envelhecida”, com o rótulo Reserva 3 Madeiras e Prata, na categoria “Cachaça Sem Envelhecimento”, com o rótulo Real Prata. Os títulos foram entregues na competição San Francisco World Spirits Competition, tradicional disputa da bebida, que ocorre anualmente em São Francisco, Califórnia, nos Estados Unidos.



“Escolhi essa competição por ser uma das mais antigas e prestigiadas do mundo, também porque muitos dos uísques escoceses e americanos que admiro possuem premiações dessa competição, assim como cachaças”, explica Gabriel Mapurunga, produtor das bebidas premiadas na cidade interiorana.



As medalhas entregues pela San Francisco World Spirits Competition (SFWSC) são de Bronze, Prata, Ouro e a mais importante do torneio: Duplo Ouro, , só concedidas às bebidas que obtiverem ouro de todos os 70 jurados pós-degustação.



Na competição são considerados aroma, cor, sabor e finalização, sendo destinados 25 pontos máximos para cada um desses critérios, resultando em uma possível pontuação máxima de 100 pontos.



A origem da cachaça Viçosa Real começou com os grandes tonéis da família Caldas, que funcionavam como “geladeira” das bebidas alcoólicas, no caso, a cachaça, pois as importações de outros destilados era muito escassa e a cerveja dependia da refrigeração, que necessitava, por suas vez, da popularização das geladeiras na década de 1950 e 1960.



Nesse cenário, os produtores de cachaça nem tinham a preocupação de envelhecer o produto, “pois ficava a critério do comprador envelhecer a bebida no seu próprio tonél em casa”, explica Guilherme, filho de Clóvis Ricardo Caldas da Silveira Mapurunga, fundador da cachaçaria da família.



Ao longo de sua vida, Clóvis Ricardo Caldas mantém a tradição de seus pais de envelhecerem suas cachaças em tonéis e, em 2009, começou a fabricar cachaça no Sítio Olaria, um lugar ligado à sua família, com o desejo de “voltar a fazer cachaça boa como antigamente”, explica o filho Guilherme.



A partir disso, foi criada e registrada a marca Viçosa Real, uma homenagem ao primeiro nome de Viçosa do Ceará, que era Vila Viçosa Real. Em 2013, durante o aniversário de Clóvis Ricardo Caldas, foi apresentada a primeira logomarca da fábrica, tendo no rótulo uma imagem da casa do seu pai, Francisco Caldas da Silveira. Em vida, o patriarca dedicou-se à valorização e desenvolvimento de Viçosa, tendo fundado o principal colégio da cidade, o Patronato.



Com mais de 100 tonéis no Sítio Olaria, incluindo barris de Carvalho europeu, americano e brasileiro, a família Caldas resolveu comercializar suas cachaças a partir do último trimestre de 2023, antes sendo apenas distribuída como presentes.



Sobre a premiação, Gabriel Mapurunga explica que a motivação veio por “demanda de mercado” e questionamentos que alguns consumidores fazem sobre premiações. “A partir do momento em que resolvemos colocar no mercado nossas cachaças na forma de uma linha de produtos, tivemos que observar as tendências de mercado”, comenta.



Vestindo a mesma medalha Duplo Ouro de marcas como Ardbeg, Bruichladdich, The Macallan e Highland Park, Gabriel se sente orgulhoso de colocar as cachaças cearenses nos holofotes do mundo. “Nosso sonho é com fazer da Viçosa Real um meio de fomentar o desenvolvimento de carreiras em Viçosa, seja na produção de bebidas de qualidade, no turismo ou em outras atividades”, vislumbra.



