Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 2 de abril (03/05)

Foto: Thiago Matine/divulgação Estação das Artes promove oitava edição do Baila Comigo

A Estação das Artes promove a oitava edição do Baila Comigo. Inspirado nas danças de salão que acontecem no Centro, o projeto é realizado em parceria com o Sesc Ceará e voltado ao público idoso do bairro Moura Brasil. A música será comandada por Zú do Forró e Dedim Gouveia Jr., com repertório composto por Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Jackson do Pandeiro, Trio Nordestino e mais.

Quando: sexta-feira, 3, a partir das 19h30min

sexta-feira, 3, a partir das 19h30min Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro) Gratuito

Saltimbancos Sinfônico

Acontece nesta sexta-feira, 3, apresentação do espetáculo "Os Saltimbancos Sinfônico", realizada pela Orquestra Petrobras Sinfônica (OPES). O evento mostra versões de músicas como do disco infantil "Os Saltimbancos", lançado em 1977 com composições de Luis Enríquez. Entre as canções, estão "A História de Uma Gata" e "Um Dia de Cão".

Quando: sexta-feira, 3, às 19 horas

sexta-feira, 3, às 19 horas Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Teatro RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 25; vendas no Uhuu e na bilheteria

a partir de R$ 25; vendas no Uhuu e na bilheteria Instagram: @teatroriomarfortaleza





Trilha Sonora

Começa nesta sexta-feira, 3, a programação da CUIA: Mostra de Artes Cênicas. O projeto de formato híbrido abre espaço para artistas e pesquisadores com interesse de compartilhar os processos de criação nas linguagens de Circo, Dança, Teatro e Performance. O primeiro dia tem a oficina "Trilha Sonora para as Artes Cênicas" divida em duas sessões que acontecem das 8h às 12h e das 13h às 15h. O laboratório é gratuito e aberto ao público. A programação segue até o dia domingo, 5.

Quando: sexta-feira, 3, das 8h às 12 horas e das 13h às 15 horas

sexta-feira, 3, das 8h às 12 horas e das 13h às 15 horas Onde: Escola Vila das Artes (rua 24 de maio, 1221 - Centro)

Escola Vila das Artes (rua 24 de maio, 1221 - Centro) Gratuito

Inscrições

Estão abertas as inscrições para as formações gratuitas presentes nas ações do Festival Barulhinho Delas. A quinta edição do projeto disponibiliza 180 horas de ações formativas voltadas para a capacitação de mulheres, com idade igual ou superior a 18 anos. Entre as temáticas abordadas, estão: fotografia, produção cultural, sonoplastia e iluminação para espetáculos. As aulas acontecem até o mês de junho.

Inscrições e mais infos.: linktr.ee/barulhinho

Tropicanos

O bar Tropicanos adianta a programação do fim de semana a partir desta sexta-feira, 3. A agitação começa com o "Funkadão" da DJ Lolost. Em seguida, a DJ Lola Garcia anima os presentes com forró, calypso e reggaeton. O local também conta com happy hour das 17h às 19 horas.