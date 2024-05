Programe-se: Confira agenda cultural de sábado, 4 de abril (04/05)

Foto: Ares Soares/Divulgação É realizada neste sábado, 4, a quarta edição do Projeto Arte ConVida, do Grupo Mirante de Teatro Unifor

É realizada a quarta edição do Projeto Arte ConVida, do Grupo Mirante de Teatro Unifor. Duas obras do artista plástico brasileiro Candido Portinari ("Cabeça de Mulato" e "Menino Com Gaiola") "ganham vida" ao saírem de suas telas e trazerem reflexões sobre a liberdade. Participam os atores Jotacílio Martins e Alexsandro de Abreu.

Quando: sábado, 4, às 16 horas

sábado, 4, às 16 horas Onde: Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz)

Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz) Gratuito



Reggae One Love

O Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) recebe neste sábado, 4, a ação cultural Reggae One Love. Os jamaicanos Jesse Royal (cantor e compositor) e Jason Panton (DJ) se juntam aos cearenses Carlinhos Nação & The Reggae Band, Indira Marley, Rafa Winner, Jéssica Educarreggae e Carú Lina. A ação reúne músicas autorais, mas também homenagens ao cantor Bob Marley no mês de lembrança do seu falecimento.