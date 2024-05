Review: EA Sports FC 24, Um novo nome, a mesma paixão pelo futebol

Foto: Eletronic Arts/Divulgação EA FC 24 mantém a tradição dos games de esporte da EA

EA Sports FC 24 representa um ponto de renovação na série de jogos de futebol da Eletronic Arts, agora distante da sua parceria de longa data (e de muito sucesso) com a FIFA. Apesar da nova roupagem e da expectativa por mudanças significativas, o jogo mantém uma essência muito familiar, tanto em seus pontos positivos quanto, também, nos negativos.

EA FC 24 é incrível, graficamente falando. O jogo mantém a tradição dos games de esporte da EA, com gráficos muito realistas, jogadores e estádios muito bem representados e um motor gráfico que faz bonito no quesito visual. A luz nos estádios e os movimentos dos jogadores são muito detalhados, o que faz você se sentir dentro do jogo. A mudança da marca FIFA para FC não é decepcionante e é fácil se perder admirando as jogadas ou as entradas em campo.

No campo sonoro, EA FC 24 também não faz feio. O ambiente dos estádios é vibrante, com cânticos da torcida que capturam a essência dos grandes jogos.

A jogabilidade de EA FC 24, embora refinada, traz uma sensação de déjà vu. As novidades como o Controlled Sprint Dribble e o Precision Passing adicionam camadas de estratégia e habilidade, especialmente em jogadas pelas alas ou em passes milimétricos. Contudo, a implementação dessas funcionalidades exige uma curva de aprendizado e pode inicialmente frustrar jogadores menos experientes devido à sua precisão exigente.

Apesar das melhorias técnicas e visuais, o jogo carece de inovações marcantes em modos como o Ultimate Team e o Career Mode, que embora expandidos, seguem um roteiro já conhecido pelos fãs da série. O Ultimate Team continua a ser um chamariz para microtransações, apesar das novas opções de evolução de jogadores que tentam equilibrar a experiência para aqueles que preferem não gastar dinheiro real.

EA FC 24 é uma recomendação fácil para novatos no gênero, que ficarão encantados com a qualidade da produção. Para os veteranos, porém, o título pode não oferecer o frescor esperado de uma reformulação de marca. O jogo promete muitas horas de entretenimento, mas a falta de novidades significativas pode não justificar a compra anual para quem já possui versões anteriores.

EA FC 24 consolida a qualidade pela qual a série é conhecida, mas deixa a desejar na promessa de um novo começo. É uma experiência competente e visualmente deslumbrante, mas que ainda pisa em terreno seguro demais para quem esperava uma revolução.