Confira a agenda cultural deste domingo, 5 de maio (5/5)

Foto: Reprodução Pré-estreia do filme "Vermelho Monet" acontece no Cineteatro

Neste domingo, 5, terá sessão de pré-estreia do filme "Vermelho Monet", do cineasta cearense Halder Gomes, no Cineteatro São Luiz, no Centro. O longa-metragem é um drama protagonizado por Johannes Van Almeida (Chico Diaz), um pintor pouco aceito no mercado que está perdendo sua visão. A sua carreira muda quando ele conhece a atriz Florence Lizz (Samantha Müller) e a marchand Antoinette Lefèvre (Maria Fernanda Cândido). Depois da exibição, o diretor receberá o público para bate-papo sobre o longa-metragem.

Quando: domingo, 5, às 17 horas

domingo, 5, às 17 horas Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Quanto: R$ 7 (meia) e R$ 14 (inteira)

R$ 7 (meia) e R$ 14 (inteira) Ingressos no Sympla e na bilheteria





Concerto

O Teatro Brasil Tropical (av. da Abolição, 2323 - Meireles) recebe o espetáculo "Tenores in Concert", da Orquestra Sinfônica da Universidade do Ceará (UFC), neste domingo, 5, às 19 horas. Sob a regência do maestro Leandro L., cerca de 30 instrumentistas acompanham os tenores Anonio Garcia, Daniel Sombra, Matheus Marques e Ricardo Máximo.

Quanto: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira); ingressos no Sympla





Teatro

Este domingo, 5, é o último dia para as inscrições do XV Festival de Teatro de Fortaleza. O evento acontecerá entre 10 e 21 de junho pela Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor) em parceria com o Teatro Novo. Serão selecionados trabalhos teatrais de qualquer temática, inéditos ou não. Inscrições no site do Mapa Cultural.