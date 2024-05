Confira a programação cultural desta segunda, 6 de maio (6/5)

Foto: Universal Pictures/Divulgação Protagonizado por Ryan Gosling e Emily Blunt, a comédia "O Dublê" está em cartaz em cinemas de Fortaleza

Protagonizado por Ryan Gosling e Emily Blunt, a comédia "O Dublê" está em cartaz em cinemas de Fortaleza. Gosling vive um dublê. Pelo ofício, ele deve fazer as cenas mais arriscadas de explosão, tiroteiro, incêndios e perseguição. Entretanto, depois de um grave acidente que quase acabou com sua carreira, ele precisa descobrir o paradeiro de um astro de cinema desaparecido, desmascarar uma conspiração e tentar conquistar o amor da sua vida.

Convocatória

A Estação das Artes abre edital para artistas que desejam ter projetos integrados ao equipamento entre agosto e dezembro. O edital irá selecionar 52 projetos que podem ser associados ao "Quinta em Cena" (espetáculos de artes cênicas e performances), "Arte na Estação" (espetáculos musicais e de cultura popular) e o "Domingo na Estação" (ações para o público infanto-juvenil e adulto).

Quando: até às 23h59min do dia 20 de maio

Scorpions

O grupo Dead Rose realiza no Hard Rock Café nesta segunda-feira, 6, um show em homenagem à banda alemã de rock Scorpions. No cover, são apresentados sucessos do conjunto conhecido por músicas como "Wind Of Change", "Rock You Like a Hurricane", "Still Loving You" e "Loving You Sunday Morning".

Quando: segunda-feira, 6, às 19h30min

segunda-feira, 6, às 19h30min Onde: Hard Rock Café, no shopping RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

No Radar

A atriz Marisa Orth vem a Fortaleza no próximo fim de semana para apresentar o espetáculo "Bárbara". Inspirado em um livro de memórias da jornalista Bárbara Gancia, o trabalho é o primeiro espetáculo solo da artista. O livro que serviu de inspiração para a peça narra os desafios do alcoolismo e a luta contra o vício.

Quando: sexta, 10, às 19 horas, e sábado, 11, às 20 horas

sexta, 10, às 19 horas, e sábado, 11, às 20 horas Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Chegou na Max

O filme "Tartarugas Até Lá Embaixo", baseado no livro best-seller homônimo de John Green ("A Culpa É das Estrelas" e "Quem é Você, Alaska?"), está disponível no catálogo da plataforma de streaming Max. A produção aborda o tema da ansiedade por meio de sua protagonista de 17 anos, Aza Holmes. Ela tenta ser uma boa filha, uma boa amiga e uma boa aluna enquanto navega em pensamentos invasivos e obsessivos que ela não consegue controlar. Quando Aza reencontra Davis, sua paixão de infância, a garota se depara com questões fundamentais sobre seu potencial para o amor, a felicidade, a amizade e a esperança. O elenco conta com Isabela Merced ("Dora e a Cidade Perdida") e Felix Mallard.

Onde: Max (antiga HBO Max)