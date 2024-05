Dead Fish apresenta show em Fortaleza

Foto: Lucca Miranda/Divulgação Repertório conta com músicas como "Queda Livre" e "Sangue nas Mãos"

A banda de hardcore Dead Fish volta a Fortaleza para um show no mês de maio. Trazendo a turnê “Labirinto da Memória Tour”, o grupo capixaba irá se apresentar no Jamrock, estabelecimento localizado na Praia de Iracema.

Formada em 1991, a banda conta com os músicos Rodrigo Lima (vocal), Marcos Melloni bateria), Ric Mastria (guitarra) e Igor Tsurumaki (baixo). O Dead Fish é conhecido pelos sucessos “Bem-vindo ao Clube”, “Queda Livre”, “Canção para Amigos” e outros hits do hardcore melódico.

Marcado para acontecer no dia 18 de maio, um sábado, o show do Dead Fish em Fortaleza conta com apresentações de abertura das bandas Backdrop Falls, Lixorganico e Lemori. Com valores de inteira por R$140, os ingressos podem ser adquiridos no site Bilheto e nas lojas Planet CDs, Jazigo e Gallery Fortaleza.

Dead Fish em Fortaleza