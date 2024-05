O SANTO São Domingos Sávio

Sávio teve a graça de, ainda criança, receber e ter compreensão da fé cristã. Apesar de já vir com certa naturalidade a uma vida cristã, ele não teria crescido tão rapidamente na santidade se não fosse a abertura para as orientações de seu pai espiritual, Dom Bosco. Domingos Sávio escolheu buscar a santidade, sabia que tinha seus limites e sabia que tinha pecado. É por isso que ele buscava a Misericórdia, pois nela somos no Amor. Cada santo tem uma certa receita para percorrer a santidade. Em sua primeira eucaristia, isso aos 7 anos de idade, ele fez a sua primeira lista: Confessar-me-ei frequentemente e farei a comunhão todas as vezes que o confessor me der licença; Quero santificar os dias festivos; Os meus amigos serão Jesus e Maria; Antes morrer do que pecar.