Estação das Artes lança novo edital para projetos artísticos

Foto: Samuel Setubal Complexo Cultural Estação das Artes tem programação para diferentes públicos

O Complexo Cultural Estação das Artes está com edital aberto para artistas que desejam ter seus projetos artísticos integrados às atividades do equipamento durante os meses de agosto e dezembro de 2024.

As inscrições ficam abertas até às 23h59min do dia 20 de maio, devendo ser realizadas no site do Mapa Cultural do Ceará. Artistas, grupos e coletivos, nascidos e/ou que residem no Ceará há pelo menos dois anos, podem participar da convocatória com cadastro de até duas propostas.

O edital irá selecionar 52 projetos artísticos que vão contemplar a programação da Estação das Artes, podendo ser associados ao “Quinta em Cena”, com foco em espetáculos de artes cênicas e performances, “Arte na Estação”, para espetáculos musicais e de cultura popular, e o “Domingo na Estação”, com atrações para o público infanto-juvenil e adulto.

Com investimento atual de R$ 126.000, o resultado final será divulgado no dia 3 de julho de 2024. Dúvidas sobre o edital podem ser endereçadas ao e-mail estacaodasartes.edital@institutomirante.org.

Já em relação às questões técnicas do Mapa Cultural do Ceará, devem ser enviadas ao e-mail mapa@secult.ce.gov.br.

Convocatória para Projetos Artísticos da Estação das Artes 2024