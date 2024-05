Guns N’ Roses pede doações para vítimas das enchentes no RS

Foto: Antonio Scorza/Agência O Globo Guns N' Roses compartilha informações para doações às vítimas das enchentes

A banda de rock Guns N’ Roses compartilhou informações sobre a situação atual do estado do Rio Grande do Sul (RS). Desde a última semana, chuvas fortes têm atingido diversas cidades do estado devido a passagem de um ciclone extratropical.

Com uma grande base de fãs internacionais e por todo o Brasil, a banda de rock se solidarizou com a tragédia ambiental e solicitou ajuda às vítimas das enchentes no estado gaúcho.

“Nossos pensamentos estão com todos no Rio Grande do Sul, enquanto enchentes históricas atingem o Sul do Brasil”, afirmou o grupo estadunidense na publicação no Instagram junto com dados de pessoas desabrigadas, desaparecidas, feridas e outras informações.

No boletim mais recente divulgado pela Agência Brasil, até domingo, 5, cerca de 850 mil pessoas foram impactadas pelas fortes chuvas.

Ainda na publicação, a banda que se apresentou quatro vezes no Rio Grande do Sul detalhou que, aqueles que puderem fazer doações, podem enviar donativos ao Fundo de Emergência do Brazil Foundation, organização internacional que mobiliza recursos para ações em todo o País.



Leia também | Anitta oferece caminhão para levar ajuda às vítimas das chuvas no RS

Whindersson Nunes pede estádio do Vasco para show beneficente em prol das vítimas das enchentes no RS

Depois de arrecadar recentemente mais de um milhão de reais em doações para as vítimas dos temporais que devastam o estado do Rio Grande do Sul, o humorista Whindersson Nunes segue sua campanha de mobilização em prol do povo gaúcho. Sua última investida foi no clube Vasco da Gama, do Rio de Janeiro.

O piauiense pediu emprestado o estádio do tradicional time de futebol carioca. O objetivo é fazer um show beneficente para ajudar os desabrigados pelas enchentes. Na rede social X (antigo Twitter), ele arriscou o pedido. Deu certo. “Podia me emprestar São Januário né não, Vasco da Gama?”, escreveu ele.

E completou: “Faço um show e a gente manda a grana para o pessoal do Sul”. Ainda segundo o humorista, “eu pago a estrutura e você me empresta o estádio, bó?”. O Vasco da Gama respondeu ao artista de forma positiva. “Vambora. Vamos falar no privado para combinar os detalhes”.

Durante sua campanha de arrecadação, o também influenciador utilizou seu perfil no Instagram - mais de 59 milhões de seguidores - como meio para incentivar as doações. Ele conseguiu juntar R$1.029.307,31. A informação foi divulgada Nunes nos stories da plataforma.

“A César o que é de César. E ao povo o que é do povo”, legendou o humorista. Artistas como Ivete Sangalo, Taís Araújo, Adriane Galisteu e Luisa Sonza, que é gaúcha, incentivaram os seguidores a doarem.