Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 7 de maio

Quem nasce sob esta influência se distinguirá por seus talentos e virtudes; sua grande generosidade pode ser vista através de sua aura. Será estimado por todas as pessoas de bem que possuam as mesmas qualidades e virtudes. Fiel executor das causas nobres, incentiva as pessoas, através de seu exemplo, a seguirem sua boa conduta. Luta pelo bem e glorifica a Deus. Julga sempre de modo prudente.

O SANTO Beato Francisco Paleari

Nasceu em Pogliano Milanese, na arquidiocese de Milão, em 22 de outubro de 1863, penúltimo de oito filhos. Sua família carecia de recursos financeiros e não podia enviar o jovem ao seminário diocesano. No entanto, pôde cumprir a sua vocação sacerdotal em Turim, na Pequena Casa da Providência. Ordenado sacerdote em 18 de setembro de 1886, foi um sacerdote exemplar ao longo de sua vida. Dotado de uma vasta cultura, foi um apóstolo incansável no cumprimento de tarefas de grande responsabilidade com sabedoria e prudência, como mestre, confessor, diretor espiritual, pregador e responsável geral da arquidiocese de Turim. Pequeno em estatura e esbelto em constituição, praticava as virtudes, que se tornaram uma segunda natureza para ele. Morreu em 7 de maio de 1939.