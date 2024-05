Programe-se: Confira agenda cultural de terça, 7 de abril (07/05)

Foto: Giu Pera/divulgação Ingressos para show "Classics" estão à venda

Estão disponíveis os ingressos para o show "Classics", do cantor Maurício Manieri, que celebra 25 anos de carreira. Em aproximadamente duas horas de apresentação, o artista une suas canções autorais, a exemplo de "Minha Menina" e "Se Quer Saber", com clássicos do universo pop romântico, como "Cheia de Charme", "Can't Help Falling in Love" e "All Night Long". O repertório passeia por temas dos anos 1970, 1980 e 1990. As entradas estão disponíveis a partir de R$ 130.

Quando: quinta-feira, 9, às 21 horas

quinta-feira, 9, às 21 horas Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Teatro RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 130. Ingressos no Sympla

Chamada Pública

O Centro Cultural Bom Jardim (CCBJ) realiza Chamada Pública para os Cursos Básicos do ano letivo 2024/2025. Ao todo, serão disponibilizadas 100 vagas para nove cursos que compõem o Eixo Formativo Básico dos programas de Audiovisual, Cultura Digital e Teatro. Entre os módulos, estão Game Design para Criação de Jogos de Tabuleiro e Informática Básica.

Inscrições e mais infos: ccbj.org.br/oportunidades

Tributo

A cantora Bárbara Sena apresenta nesta terça-feira, 7, o show "Crias do Sardinha". O evento homenageia o pai da artista, o cantor e multi-instrumentista Tarcísio Sardinha (1964 - 2023). O momento também será uma celebração do aniversário de Bárbara e contará com a participação de alguns ex-alunos de Sardinha, como Freitas Filho, David Simplício e Vinícius Matos. A apresentação também terá a presença de artistas como Humberto Pinho e Lu D'Souza.

Quando: terça-feira, 7, às 20 horas

terça-feira, 7, às 20 horas Onde: Esquina Brasil (av. Antônio Sales, 3177 - Dionísio Torres)

Esquina Brasil (av. Antônio Sales, 3177 - Dionísio Torres) Quanto: couvert por R$ 20

Oficina

O músico e estrategista digital Gêorge Lima promove o workshop "Caminhos do Marketing Musical: suas redes a favor da sua arte" entre os dias 7 e 9 de maio. As aulas são direcionadas para músicos, produtores e entusiastas da cena musical que desejam aprender estratégias para alavancar a marca pessoal.

Quando: 7, 8 e 9 de maio, a partir das 18 horas

7, 8 e 9 de maio, a partir das 18 horas Onde: Teatro B. de Paiva (rua Bóris, 90 - Centro)

Teatro B. de Paiva (rua Bóris, 90 - Centro) Quanto: R$50 por dia. Inscrições em linktr.ee/hubportodragao





Teatro

O Sesc Fortaleza apresenta o espetáculo "O Regresso dum Barquinho de Papel" nesta terça-feira, 7, às 17 horas. A montagem do Cangaias Coletivo Teatral acompanha a amizade de um misterioso bicho gigante com uma criança e sua avó. O espetáculo também utiliza recursos de teatro de animação e manipulação de bonecos.