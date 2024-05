Autor cearense lança romance inspirado na Serra de Ibiapaba

Foto: Carlos Vazconcelos/ Divulgação Carlos Vazconcelos é professor, produtor cultural, editor e escritor

O cearense Carlos Vazconcelos lança nesta quarta, 8, seu mais novo romance “Terra Talhada”, livro que presta homenagem à cidade de Ibiapaba, terra onde nasceu. A obra, por meios de fatos históricos e lendas populares, leva o leitor a debater sobre história e ficção.

Para ele, criar um enredo dedicado à Serra de Ibiapaba é um tributo literário para a região, por ser um lugar que sempre o encantou.

“Não importa quantas vezes eu retorne, o fascínio será sempre inaugural. E meus olhos não se enfastiam com o belo, o tenebroso e o secreto presentes na envergadura daquela região”, revela.

Além de escritor, Vazconcelos é professor, produtor cultural, editor e doutor em Literatura Comparada pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Para ele, o maior desafio em escrever a narrativa desse novo romance foi trabalhar a construção da linguagem.

“Em literatura, o 'como dizer' é até mais importante do que 'o que dizer'. Não sou historiador, sou um ficcionista, embora eu não acredite na demarcação dessas áreas de modo objetivo, porque as fronteiras são muito tênues. Por isso, inicio o livro com algumas epígrafes”, expõe.

E de acordo com o autor, que já foi vencedor do Prêmio Clóvis Rolim de Contos e do Prêmio Osmundo Pontes de Literatura, ambos da Academia Cearense de Letras, a principal mensagem que o livro busca transmitir para o leitor é de que devemos "abrir os olhos para a tradição e para os tesouros escondidos no passado".

“Nossa época é veloz, apressada e estamos cada vez mais nos distanciando das nossas raízes, perdendo o referencial das nossas ancestralidades. Não existe, em arte, a 'novidade' sem o conhecimento da 'tradição'. Não que o passado deva ser reverenciado como algo sagrado ou imutável. Não, ao contrário. Mas para quebrar certas regras do passado, para se criar algo novo, é necessário o conhecimento do que foi criado antes”, pontua.

O lançamento do livro ocorre no Greta Café com bate-papo com o autor e mediação do professor e escritor Alan Bezerra Torres, leitura de Rosa Morena, seguida de autógrafos.

Lançamento do Livro “Terra talhada”