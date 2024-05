Programe-se: Confira agenda cultural de quarta, 8 de abril (08/05)

Foto: Guilherme França/divulgação Orquestra Contemporânea Brasileira apresenta espetáculo no Cineteatro São Luiz

A Orquestra Contemporânea Brasileira (OCB) retoma temporada com espetáculo no Cineteatro. O concerto apresentará obras de renomados compositores da música erudita. Com a participação do trombonista Gilvando Pereira, o grupo de músicos interpretará os arranjos de composições populares de artistas como Sivuca.

Quando: quarta-feira, 8, às 19 horas

quarta-feira, 8, às 19 horas Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Quanto: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira); vendas no Sympla e na bilheteria

no radar

Estão abertas as inscrições para a oficina de acrobacia solo, realizada pelo projeto Pluma Feito Aço e ministrada por Gil Rodriguês. Graduado em Licenciatura em Teatro pelo IFCE, o profissional é ator, performer, dançarino e artista circense. A vivência busca unir a preparação física ao brincar na sala de aula por meio de um experimento de movimentos, desenvolvido a partir das práticas de acrobacia aérea e solo. As aulas serão ministradas nos dias 14 e 16 de maio, no Galpão da Vila, situado no bairro Benfica. As inscrições gratuitas são feitas por ordem de chegada no dia e horário

da oficina.

Quando: 14 e 16 de maio, das 14h às 17h

14 e 16 de maio, das 14h às 17h Onde: Galpão da Vila (Vila Demétrius, 156 - Benfica)

Galpão da Vila (Vila Demétrius, 156 - Benfica) Gratuito

Mais infos: @tempoaberto_

Cinema

Nesta quarta-feira, 8, a escola Porto Iracema das Artes promove a aula aberta "Coprodução - cases e oportunidades no cinema brasileiro", ministrada pela produtora Mariá Velasquez, gerente de filmes da Paramount Pictures Brasil. A profissional foi responsável pela produção de filmes como "Minha Mãe É Uma Peça" e "Turma da Mônica - Laços". O momento faz parte do projeto Bússola, ação da Escola que tem como objetivo promover encontros para debater o atual momento do audiovisual no Ceará.

Quando: quarta-feira, 8, das 10h às 12h

quarta-feira, 8, das 10h às 12h Onde: Auditório da Escola Porto Iracema das Artes (rua Dragão do Mar, 160 - Praia de Iracema)

Auditório da Escola Porto Iracema das Artes (rua Dragão do Mar, 160 - Praia de Iracema) Gratuito

Debate

A Galeria Leonardo Leal, localizada no número 1515 da rua Visconde de Mauá, promove o evento "O Florescer da Mente na Criação". O momento será uma conversa entre os artistas visuais Arrudas e Alice Dote. O debate é gratuita e aberto ao público, com início marcado para às 18h30min.