Grupo Xama Teatro chega em Fortaleza com semana de espetáculos

Foto: Fotos: Acervo/Grupo Xama Teatro Na fotografia, os participantes do Grupo Xama Teatro, que realiza ocupação em Fortaleza

O grupo cênico maranhense Xama Teatro comemora 15 anos de atuação artística no País com uma semana de programação de Fortaleza. O evento, intitulado "O Teatro te Xama: 15 anos em 15 dias", acontece em celebração à trajetória do coletivo e busca reforçar os laços do grupo com o público cearense.



Entre os dias 9 e 17 deste mês, o Xama Teatro ocupará os equipamentos culturais Teatro Dragão do Mar e Porto Iracema das Artes, ofertando quatro espetáculos cênicos, três oficinas artísticas e um momento de narração de histórias.



Os espetáculos cênicos serão: "As Três Fiandeiras", "A Vagabunda - Revista de Uma Mulher Só", "A Besta Fera - Biografia Cênica de Maria Aragão" e "A Carroça É Nossa".



Segundo a atriz, diretora e dramaturga do grupo, Nicolle Machado, os espetáculos foram “escolhidos a dedo” para contar um pouco da trajetória do Xama Teatro enquanto movimento coletivo de artistas.



"A programação foi pensada para apresentar ao público, de maneira rápida, como é que o grupo funciona e como é que o grupo tem criado e sobrevivido durante esses 15 anos", detalha Nicolle.



A diretora também destaca a escolha do título do evento. "'O Teatro te Xama: 15 anos em 15 dias' veio a partir de uma ideia de apresentar ao público os nossos 15 anos de trabalho. Apresentar como tem se dado esses anos, de maneira corrida. Então foram escolhidas quatro peças do nosso repertório, três oficinas e a narração de histórias, que faz parte da poética do grupo".



O grupo é formado majoritariamente por mulheres que se dividem em diversas funções, numa estrutura em que “todo mundo faz um pouco de tudo” para manter o projeto ativo. Nicolle compartilha que essa divisão de funções é fundamental em grupo de teatro independente, para que exista maior liberdade criativa.



"Todo mundo ali participa da produção, do pensamento de projetos e também da gestão, além de que também todo mundo se dedica dentro da sua área artística. A gente nunca faz só uma coisa até porque, para um grupo independente sobreviver, ele precisa ter essa flexibilidade de conseguir praticar sua autogestão, pra ter liberdade criativa", afirma a diretora sobre o processo de produção e gestão do grupo.



A vinda para Fortaleza finaliza a série de apresentações que o grupo Xama Teatro vem fazendo em três estados do Norte e Nordeste: o Maranhão, o Pará e o Ceará.



Rosa Ewerton, atriz e dramaturga que acompanha o grupo desde 2015, explica que a passagem pelos outros estados foi um sucesso e que estão com grandes expectativas para a vinda a Fortaleza.



"Nós já vimos de uma experiência muito boa no Pará. Fomos muito bem recepcionados pelo público, foi maravilhoso. Lotamos todos os espetáculos, todos os dias. As oficinas também tiveram muita adesão. Então, assim, a gente espera que em Fortaleza seja da mesma forma e melhor", manifesta Rosa.



Rosa também explica que entrou no Xama Teatro por conta da peça "As Três Fiandeiras", espetáculo que faz parte da programação do grupo na Capital. Na ocasião, Rosa substituiu uma atriz que estava deixando a apresentação e, desde então, nunca mais saiu do coletivo.



"Tinha saído uma atriz que não se adaptou e minhas amigas Gisele e Renata me chamaram. Eu entrei com o espetáculo faltando 3 meses para estrear, foi correria, mas deu tudo certo e entrei efetivamente para o grupo", relembra. Ela prossegue: "Essa é uma trajetória de muita harmonia. É um grupo comandado por mulheres basicamente, todos os espetáculos e produções são feitos por mulheres", discorre Rosa sobre sua trajetória no Xama Teatro.



Gisele Vasconcelos, que fez o convite para Rosa no início de sua carreira e continua como atriz do grupo até hoje, compartilha gratidão sobre a vinda do grupo à capital cearense. "Fortaleza é uma cidade que ferve cultura que sempre foi uma excelente referência para gente", exalta.



A atriz também discorre um pouco sobre algumas das peças que serão apresentadas durante a semana de ocupação no Teatro Dragão do Mar e no Porto Iracema das Artes.



"'A Besta-Fera', o espetáculo que a gente vai apresentar, foi o primeiro do grupo e traz, esse ano, uma atriz de 81 anos representando uma personagem histórica para o nosso Maranhão, e para todo o Brasil, que é a líder comunista Maria Aragão", expressa a atriz.



Além disso, Gisele também comenta sobre "A Carroça é Nossa", um espetáculo que foi abraçado pelo grupo no começo de sua trajetória, que fará parte da programação de 15 anos. Segundo ela, a obra abriu portas e oportunidades para que o Xama Teatro pudesse se apresentar em diversos estados brasileiros.



"’A carroça é Nossa' é um espetáculo que veio antes mesmo do grupo Xama. Então, a gente trouxe ele de outra companhia e ele tá completando 18 anos. Ele é um espetáculo de teatro de rua. A gente provavelmente vai fazer dentro do Teatro Dragão do Mar, por conta das chuvas, mas ele é um espetáculo de rua", conta.



Ao fim, quando questionada sobre sua maior alegria em participar dessa trajetória em conjunto com o Xama Teatro, Gisele se manifesta: "A maior alegria é fazer parte do grupo de teatro. Fazer parte de um grupo teatral que cria, que pensa e que produz de forma coletiva. Fazer parte de um grupo onde tudo é discutido, é debatido de forma conjunta, onde as tarefas são é divididas é realmente a grande alegria", encerra a atriz



O Teatro Te Xama: 15 anos em 15 dias

Quando: entre os dias 9 e 17 de maio

entre os dias 9 e 17 de maio Onde: Porto Iracema das Artes (Rua Dragão do Mar, 160 - Praia de Iracema) e Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81)

Porto Iracema das Artes (Rua Dragão do Mar, 160 - Praia de Iracema) e Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81) Gratuito

Reserva de ingressos no site da sympla

Programação Completa

Porto Iracema das Artes

Quinta-feira, 9

9 horas - Oficina Residência Experimentos Arcanos, ministrada por Renata Figueiredo (segue até o dia 11)

Dias 13, 14 e 15 de maio

9 horas - Oficina "Criação Produção = Autogestão"

Oficina "Criação Produção = Autogestão" 15 horas - Oficina "A Construção da Cena"

Teatro Dragão do Mar

Quinta-feira, 9

19 horas - Peça "As Três Fiandeiras"

Sexta-feira, 10

19 horas - Peça "A Vagabunda - Revista de Uma Mulher Só"

Domingo, 12

17 horas - "Narração de Histórias"

Quinta-feira, 16

19 horas - Peça "A Besta Fera - Biografia Cênica de Maria Aragão"

Sexta-feira, 17