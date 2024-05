Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 9 de maio

O SANTO Beato Estêvão Grelewski

Nasceu na Polônia em 1899. Tornou-se sacerdote no ano e, em 1924, obteve doutorado em direito canônico na universidade de Estrasburgo, França. Na França, cuidava das paróquias em que os imigrantes poloneses estavam inseridos. Ao regressar à sua terra natal, Estêvão tornou-se secretário geral da ação católica operária de Radom, colaborou com os Correio de Varsóvia, com a voz do povo e com os jornais católicos. Defendeu a fé católica escrevendo obras contra o protestantismo e as seitas presentes na Polônia. O padre polaco enfrentou o início das dores provocadas pela segunda guerra mundial na Europa. No ano de 1941, foi preso com o seu irmão de sangue, o abade Casimiro Grelewski. Padre Estêvão sofreu tormentos no campo de concentração de Dachau, Alemanha, e morreu de fome.