Marisa Orth traz monólogo com reflexão e humor ao Cineteatro São Luiz

Foto: Bob Wolfenson/Divulgação "Bárbara" é o primeiro espetáculo solo de Marisa Orth, monólogo que rendeu à artista o Prêmio Bibi Ferreira de Melhor Atriz em 2022

O texto da dramaturga Michelle Ferreira é baseado no livro "A saideira: Uma dose de esperança depois de anos lutando contra a dependência", da jornalista Barbara Gancia, e não teme debater a temática dos desafios do alcoolismo e a luta contra o vício.

A proposta de trazer esse assunto aos palcos surgiu quando o diretor assistiu à entrevista de lançamento do livro da jornalista paulista. Bruno, que já era admirador do trabalho da ex-colunista da Folha de São Paulo, após ler a obra com um tema que ele já tinha interesse decidiu adaptar para o teatro.

“Vi que realmente ela consegue ter uma sinceridade brutal com uma maneira muito engraçada para falar de um assunto muito sensível e delicado. Por conta disso, eu resolvi transpor essa história de alguma maneira para o Teatro”, revela.

Foi no cenário da pandemia de Covid-19 que a peça tomou forma. Após o aceite da atriz Marisa Orth, os estudos do texto foram iniciados. Feito remotamente no começo, a artista lia o material enquanto o diretor e a dramaturga analisavam se havia necessidade de alterações no roteiro.

“Bárbara” é o primeiro monólogo da comediante paulista e tem como ponto de partida um formato de stand-up apoiado na comédia, com a interação da artista com a plateia. Marisa conta que, na continuidade da peça, a narrativa é aprofundada buscando impactar o público.

“Começo falando sobre ser comediante e gostar disso, e me proponho emocionar as pessoas nesse primeiro texto, e acho que consigo entregar isso, vejo que as pessoas saem emocionadas, parece pretensiosa, mas vai lá tirar a prova”, provoca a artista, com bom humor.

A peça, que também conta com a colaboração do ator Fabrício Licursi, teve alguns fatores desafiadores para a protagonista. Para além desse formato teatral, Marisa conta que dar vida à personagem e manter a temática no palco são os maiores desafios que ela enfrentou neste projeto.

“Manter o ritmo da peça é uma dificuldade muito grande, assim como mergulhar nas partes duras é difícil, não dá para fazer mais ou menos, porque tem o sofrimento, a dor, a percepção de que ser alcoólatra em uma clínica, tem a recaída e o porre”, explica a artista com 40 anos de carreira.

Os obstáculos também ultrapassam o subjetivo e alcançam o corpo durante a encenação, continua a intérprete de “Bárbara”. “Fisicamente é muito exigente, só de tombo na peça tomo uns 3, 4, por aí, tem uma hora que quebra o cenário… Enfim, não pode dar muito spoiler, mas muito desafiante”, completa bem humorada.

Segundo Bruno Guida, a dinâmica da peça é um diferencial que a faz uma obra bem aceita pelo público. “A produção tem momentos de stand up e outras partes dramáticas mais densas. Encontrar esses movimentos com poucos recursos é a proposta, uma especificidade desse espetáculo que faz dele ser o que ele é”, comenta o também ator.

A peça teve três temporadas em São Paulo e uma no Rio de Janeiro, assim como já passou por nove capitais e rendeu à Marisa o prêmio Bibi Ferreira, como melhor atriz de teatro. Para o diretor da peça, a necessidade de falar sobre o tema fortalece o desejo de manter a obra em cartaz.

“Espero que façamos muito ainda essa peça. Queremos fazer mais uma temporada carioca, outra em São Paulo e viajar por mais capitais, porque é um assunto que tem que ser discutido, precisamos falar sobre o alcoolismo diante da dimensão que ele tem”, destaca.

Para Guida, o assunto não deve se restringir apenas aos maiores de 18 anos, pois é uma questão de saúde. “É impressionante como em todos os lugares que a gente chega no Brasil para fazer o espetáculo escutamos relatos de pessoas atingidas pelo alcoolismo”, explica.

Além disso, ele ressalta como a atriz, que iniciou a carreira na televisão atuando na novela “Rainha da Sucata”, conseguiu dar vida ao papel e é a responsável pela longevidade da peça.

“É um espetáculo que a Marisa tem o solo dela, ela tem muita vontade de continuar fazendo isso, então é um trabalho muito bonito em que ela realiza o exercício de atriz e permite demonstrar todas as habilidades que tem em cima de um palco, além de ser a esplendorosa que ela é”, comenta o idealizador da peça sobre a protagonista.

A última apresentação de Marisa Orth na capital alencarina foi com a rápida passagem da peça “O que o mordomo viu”, em 2014. Com o retorno à cidade, ela se mostra otimista com as apresentações do final de semana no Cineteatro São Luiz.

“Gosto do público daí é uma rota importantíssima para os teatros aí do Brasil para as peças e eu conto com o amor e aplausos de vocês. É isso que eu quero, obrigada”, destaca a atriz.

Espetáculo "Bárbara" com Marisa Orth

Quando: sexta, 10, às 20 horas, e sábado, 11, às 17 horas

sexta, 10, às 20 horas, e sábado, 11, às 17 horas Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Quanto: a partir de R$ 25. À venda no Sympla e bilheteria do Cineteatro