Os Transacionais comemoram 17 anos de banda com show no Bomtequim

Foto: Júnior Wanderley / Divulgação Banda Os Transacionais realizam evento em comemoração ao aniversário do grupo

A banda cearense, que se tornou um símbolo dos carnavais e pré-carnavais de Fortaleza, Os Transacionais, festeja nesta sexta-feira, 10, o aniversário de “15+2” anos de atuação na música. O evento começa às 21 horas e conta com a participação do DJ Albano Seletor.

Desde o início de sua trajetória, o grupo conquistou diversos espaços culturais na Cidade com suas releituras de músicas da MPB, traduzindo-as para seu estilo musical próprio: levadas animadas, clima de festa e muita cor.

O projeto surgiu em 2007, 17 anos atrás, com o intuito de ser uma “banda cover” paralela a banda de música autoral dos integrantes, chamada Alegoria da Caverna. Em entrevista ao Vida&Arte, Jolson Ximenes, vocalista dos Transacionais, revela detalhes sobre o processo de formação da banda fortalezense.

"Aproveitamos o período entre o primeiro e o segundo disco do ‘Alegoria’ para não parar de tocar e colocar em prática um perfil de banda que tocasse as influências da gente enquanto músicos, com as músicas que a gente ouvia em casa, com os nossos pais, nos vinis”, conta Jolson.

Formado por Jolson Ximenes (vocal); Junior Torres (teclados); Dangelo Feitosa (bateria) e Miguel Basile (guitarras), o grupo vem ampliando suas referências para dentro da própria música nacional. Jolson menciona que bandas como “Os Mutantes”, “Novos Baianos” e “A Cor do Som” marcam suas influências desde o início.

Ainda sobre o início de trajetória, em 2007, Jolson explica que o grupo teve dificuldades para iniciar suas apresentações, pois não tinham contatos de casas de shows na Capital.

“Os ‘locais para se apresentar’ com música autoral são um pouco diferentes dos locais da ‘música de entretenimento’, né? Não tínhamos tantos contatos para tocar em bares, em casas de show, em boates, mas, ao mesmo tempo, a gente sabia do potencial da banda e sabia do alcance que ela tinha em variados públicos”, compartilha o vocalista.

O artista continua relembrando momentos do início das apresentações com a banda. "O primeiro lugar que abriu as portas para gente foi o Teatro da Boca Rica, numa festa em comemoração ao Dia dos Namorados. A gente também se apresentou bastante no Fafi, que funcionava na rua Norvinda Pires, e tinha uma movimentação bastante bacana de música alternativa e bandas no perfil dos Transacionais", relembra Jolson.

A banda também passou pelo bar Maria Bonita, onde eram a opção de "banda reserva", caso uma das bandas fixas se ausentassem. “Quando alguma banda cancelava a apresentação, no meio da semana, sempre convidavam a gente”, relembra. Ele prossegue: “A gente só se fixou em um lugar em 2008, numa casa de show chamada Acervo Imaginário, a partir de um show temático em homenagem ao Roberto Carlos, também no Dia dos Namorados”.

A partir dessas oportunidades abraçadas no início de carreira, hoje Os Transacionais já conquistaram diversos espaços no Ceará e em outros estados brasileiros como Paraíba, São Paulo e Minas Gerais. A banda também já se apresentou em Cabo Verde, na África, o que, segundo Jolson, “foi um fato muito marcante para a trajetória da banda”.

Sobre a história da banda nos carnavais cearenses, o músico relembra: “A gente estreou no Carnaval de Fortaleza em 2009, no Aterrinho da Praia de Iracema, e conseguimos uma projeção ainda maior. Em 2012, estreamos o nosso bloco, Chão da Praça, no Centro Dragão do Mar. De lá para cá, a banda conseguiu uma visibilidade muito grande”

O bloco carnavalesco idealizado pelos Transacionais, “Chão da Praça”, que se faz presente anualmente na programação na Capital, foi um marco para o grupo, abrindo portas para diversas oportunidades.

“O Chão na Praça projetou a banda de uma maneira que a gente até então não tinha noção da proporção. Ele foi pensado para ser uma coisa ali, pequena, embaixo do palco da passarela. Mas, ao mesmo tempo, já no primeiro ano ele foi ganhando uma projeção muito grande, de variados públicos”, afirma.

Quando questionado sobre os momentos mais marcantes vividos pela banda, o vocalista afirma: “Tocar com nossos ídolos.” Jolson relembra que Os Transacionais já participaram tocando em shows de grandes nomes da música nacional como Moraes Moreira e Alceu Valença.

O que começou como uma banda alternativa para tocar “covers” e releituras, hoje se firma como uma fonte de renda e um projeto de vida para os integrantes, dando a possibilidade para viverem da arte e da música que produzem.

“Transacionais é minha vida, no sentido de trabalho. Eu vivo Transacionais 24 horas, digamos assim, não é simplesmente o palco. Ele me alimenta de tudo isso, desse contato com o público, desse contato com a arte, desse contato com uma pesquisa musical e significa muita coisa", expressa o músico.

Em relação ao evento de comemoração no Bomtequim, o cantor faz uma menção ao DJ Albano Seletor, que abrirá a noite. “O DJ Albano Seletor é disparado o nosso querido DJ, que a banda ama de coração, então assim a festa também é pra gente”, comemora.

“É um momento de a gente festejar conjuntamente, no local que a gente se sente mais em casa, que é o Bomtequim. Apesar de ter dimensões pequenininhas, ele traz um aconchego, traz um calor humano e uma energia que só tem nos shows que a gente faz por lá”, finaliza.

Bloco

Queridinho dos foliões da Capital, o Chão da Praça ficou ausente da noite fortalezense por quatro anos, entre 2020 e 2024. Neste ano, a festa voltou e ocupou o Espaço Rogaciano Leite Filho, no Dragão do Mar

Aniversário d'Os Transacionais