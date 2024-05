Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

Foto: Divulgação Maurício Manieri realiza show em Fortaleza

Maurício Manieri



No fim de semana do Dia das Mães, o cantor Maurício Manieri apresenta nova edição do espetáculo "Classics", uma celebração da música romântica com grandes sucessos das décadas de 1970, 1980 e 1990. Em aproximadamente duas horas de apresentação, ele leva ao público repertório com músicas como "Minha Menina", "Bem Querer" e "Eu Juro".

Quando: quinta-feira, 9, às 21h

quinta-feira, 9, às 21h Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Teatro RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 110; vendas no Uhuu e na bilheteria

Show no CCBNB

O grupo paranaense A Banda Mais Bonita da Cidade realiza show gratuito no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) neste sábado, 11. Conhecida principalmente pela música "Oração", a banda chega a Fortaleza após lançar o álbum "O Futuro Já Está Acontecendo", quarto disco da carreira. Antes do grupo, irão se apresentar no CCBNB os artistas Adel (18h30min) e Cláudio Nucci (19 horas).

Quando: sábado, 11, às 20 horas

sábado, 11, às 20 horas Onde: CCBNB (rua Conde D'Eu, 560 - Centro); acessibilidade pela Rua General Bezerril, 273 - Centro

CCBNB (rua Conde D'Eu, 560 - Centro); acessibilidade pela Rua General Bezerril, 273 - Centro Gratuito

Rebento

Reunidos desde a pandemia de covid-19 para combater a desinformação e defender o Sistema Único de Saúde (SUS), o Coletivo Rebento completa, em 2024, quatro anos de fundação. Para comemorar o aniversário do grupo de médicos, a Banda Rebento, com integrantes do Coletivo, se apresenta neste sábado, 11, com o show "Música para cantar e pensar". No repertório, ritmos que vão do rock ao samba.

Quando: sábado, 11, às 19h30min

sábado, 11, às 19h30min Onde: Paraíba Bar (Rua Paulino Nogueira 69 - Benfica)

Paraíba Bar (Rua Paulino Nogueira 69 - Benfica) Mais informações: @coletivorebento

Chorinho

Neste domingo, 12, o Museu da Imagem e do Som (MIS) promove um concerto especial de chorinho em homenagem ao Dia das Mães. Com início às 18 horas, o grupo cearense NewChoro realiza uma apresentação gratuita na praça do MIS. O grupo é formado por André Alencar (violão), Aldeilson Freitas (flauta), Miguel Gomes (acordeon), Tainara Monteiro (percussão), William Ciriaco (saxofone) e Alisson Jacinto (percussão).

Quando: domingo, 12, das 18 horas às 19 horas

domingo, 12, das 18 horas às 19 horas Onde: Museu da Imagem e do Som Fortaleza (avenida Barão de Studart, 410 - Meireles)

Planeta dos Macacos

Estreia nos cinemas de Fortaleza nesta quinta-feira, 9, o filme "Planeta dos Macacos: O Reinado". Várias gerações após o reinado de César, os macacos são a espécie dominante e os humanos foram reduzidos a viver nas sombras. À medida que um novo líder símio tirânico constrói o seu império, um jovem macaco inicia uma jornada angustiante que o levará a questionar tudo o que sabia sobre o passado.

Quando e onde: Ingresso.com

Desassossego

Livremente inspirado na obra "Livro do Desassossego", de Fernando Pessoa, o espetáculo "Desassossego", da Cia A Máscara de Teatro (RN) é apresentado na Casa Absurda neste fim de semana. Na busca pela cena perfeita, dois personagens convidam o espectador a invadir um processo de montagem.

Quando: sexta, 10, sábado, 11, e domingo, 12, às 20 horas

sexta, 10, sábado, 11, e domingo, 12, às 20 horas Onde: Casa Absurda (rua Isac Meyer, 108 - Aldeota)

Casa Absurda (rua Isac Meyer, 108 - Aldeota) Quanto: R$ 40 e R$ 20 (meia)

Belchior

O espetáculo "Belchior - Ano Passado Eu Morri, Mas Esse Ano Eu Não Morro" é apresentado no Theatro José de Alencar (TJA), de sexta-feira, 10, a domingo, 12. Dirigido por Pedro Cadore, a peça leva ao público sucessos como "Alucinação" e "Coração Selvagem".

Quando: sexta-feira, 10, às 20 horas; sábado, 11, às 17 horas e às 20 horas (esgotado); domingo, 12, às 18 horas (esgotado)

sexta-feira, 10, às 20 horas; sábado, 11, às 17 horas e às 20 horas (esgotado); domingo, 12, às 18 horas (esgotado) Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Quanto: a partir de R$ 30; vendas no site Sympla