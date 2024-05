Dia das mães: confira cinco opções de mimos para presentear

Foto: Divulgação/João Pedro Lemos Coração de chocolate é uma das opções do cardápio sem glúten e lactose da Cacao

O que dar de presente no Dia das Mães? Essa é uma dúvida que costuma aparecer quanto mais a data se aproxima. É difícil escolher entre flores, acessórios ou perfumes, mas há sempre aquele item certo que pode acompanhar um deles ou ser um mimo individual: os doces.

Bolos, caixas de chocolate e até cestas completas! As opções são variadas e podem ser usadas tanto para demonstrar o carinho para as mães nesta data, como também para mimar tias ou avós.

Confira algumas das opções que o Comes&Bebes separou para você adoçar o domingo das mamães. (Beatriz Teixeira)





Tortas e bolos

Se você deseja presentear com uma torta doce ou bolos decorados, a Doce Gula oferece seis modelos de decorações para tortas, que podem ter a massa branca ou de chocolate. Para o recheio, podem ser escolhidas três opções dentre as 21 disponíveis — como crocante, brigadeiro e geleia de morango. A torta para até 20 pessoas custa R$ 222,90. Há também a Caixa Surpresa, com mini bolo coração, três brownies e 4 quatro trufas, custando R$ 79. Os pedidos podem ser feitos via WhatsApp.

Doce Gula

Onde: av. Oliveira Paiva, 1580 - Cidade dos Funcionários

Mais informações: (85) 98651-3278 (WhatsApp) e (85) 3271-1113 (Fixo)

Instagram: @docegulaconfeitaria_





Mini brownie

Se não pode faltar brownie para sua mãe, você pode presenteá-la com um Crock de Brownie. O pote, vendido pela Empório do Brownie, vem com pedacinhos do doce banhado em chocolate ao leite. Para a embalagem, há opções de adesivo para a mãe, avó, madrinha e sogra. O mimo custa R$ 39,90.

Empório do Brownie

Onde: rua Pereira Valente, 1668 - Varjota (loja Conceito)

Mais informações: (85) 98811-5211 (WhatsApp)

Instagram: @emporiobrownie





Coração de chocolate

Para as mamães que não podem comer glúten ou lactose, ou procuram opções com menos açúcares, os Corações de Chocolate da Cacao Confeitaria Saudável são uma ótima escolha. São duas opções de recheios: caramel (caramelo e amendoim) e casadinho. O Lovehearts tem a casca feita com chocolate 70% e custa R$ 89,90.

Cacao Confeitaria Saudável

Onde: rua José Vilar, 1520 A - Aldeota (loja Casinha)

Mais informações: (85) 99779-5202 (WhatsApp)

Instagram: @cacaosaudavel





Caixinhas de chocolate

Sempre uma ótima opção, as caixinhas de chocolate agradam e arrancam sorrisos de quem recebe. Para o Dia das Mães, uma ótima escolha é aquelas que passam alguma mensagem. A Doceville oferece duas opções: a primeira é a Caixinha Duo Docinhos, com dois brigadeiros (morango com ninho e de pistache), que são decorados com pintura de flores e com opções de mãe, vó, tia ou madrinha. O mimo custa R$ 22,90.

A segunda opção é a Caixinha Amor de Mãe, com seis brigadeiros (morango com ninho e de pistache) e três chocolates belga callebaut ao leite com recheio de ganache de ninho e nutella. Eles também são decorados como o primeiro e a caixinha custa R$ 79.

Doceville

Onde: rua Joaquim Siqueira, 64 - Aldeota

Mais informações: (85) 98919-9981 (WhatsApp)

Instagram: @doceville





Amor doce

Em uma embalagem em formato de coração, a Tortelê oferece um mimo bastante adocicado para o Dia das Mães. Com 600g, o pote doce é montado com camadas de bolo ou biscoito e recheio, com três sabores: morango, pistache e banoffee (R$ 99,95 a unidade).

O sabor de pistache, por exemplo, vem com camadas de bolo red velvet, intercalado com recheio da noz. As encomendas para o Dia das Mães estão sendo aceitas até hoje, 10.

Tortelê

Onde: rua Vicente Leite, 1422 - Aldeota

Mais informações: (85) 99950-5192 (WhatsApp) | (85) 3082-1122 (Fixo)

Instagram: @torteledoceria