Escola de Gastronomia Social lança edital de criação em cultura alimentar

Foto: Anailton/Divulgação Cadeias produtivas e povos tradicionais são objeto de pesquisa da iniciativa

A Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco (EGSIDB) lançou edital de seleção de três projetos para a 7ª edição do Laboratório de Criação em Cultura Alimentar e Gastronomia. As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas até o dia 5 de junho, no Mapa Cultural do Ceará, onde é possível encontrar o documento.

Os interessados devem ter idade mínima de 18 anos, residência comprovada no Ceará por no mínimo três anos e cadastro válido no Mapa Cultural do

Ceará. Serão priorizados candidatos que integrem e/ou representem coletivos, comunidades, associações, cooperativas e grupos, formais ou informais, vinculados às áreas de Cultura Alimentar e Gastronomia Social e áreas afins, que tenham potencial de dividir, difundir e levar à implementação dos resultados das pesquisas desenvolvidas.

Os selecionados receberão bolsa de apoio, orientação de mentores, oficinas e palestras. A pesquisa sobre a cultura alimentar objetiva destacar pessoas e saberes que fazem a cadeia de produção do alimento, a soberania alimentar de povos tradicionais, a economia do mar e do mangue, a economia criativa, o empreendedorismo de pequenos produtores, a agricultura familiar, a agroecologia, entre outras áreas.

De acordo com Vanessa Moreira, coordenadora de Cultura Alimentar da EGSIDB e colunista de Gastronomia do O POVO, o programa possui o propósito de criar ou qualificar produtos alimentícios, utensílios, processos de produção, tecnologias sociais, metodologias, estratégias de valorização de produtos e serviços, além de registros que fortaleçam o desenvolvimento local.

Mais informações no site oficial do Mapa Cultural do Ceará.